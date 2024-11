Bliži se krah tradicionalnih 'motora' Europe? Politico: Trumpova pobjeda jača populističke razarače EU-a

ŠTO NAS ČEKA?

Amerika i svijet krojeni po njegovim osobnim pravilima: Ovo je Trumpov svjetski poredak

On je populistički političar s genetskim kodom poduzetnika i zabavljača kojem ideologija i hladnoratovska podjela svijeta - kojom se u vanjskoj politici rukovodio Biden - ne znači puno. Na prvo mjesto on stavlja svoj interes i profit uspješno se predstavljajući kao zagovornik konzervativnih, kršćanskih i obiteljskih vrijednosti unatoč tome što je, među ostalim, osuđen za zataškavanje afere s pornoglumicom. No, je li to važno? U svijetu TikToka i Instagrama važnija je percepcija nego istina, a i ovi su izbori potvrdili da su klasični američki mediji poraženi