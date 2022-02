Bijeg iz Kijeva: Gužve na benzinskim postajama, građani prazne bankomate

Na izlazu iz ukrajinskog glavnog grada Kijeva velike su prometne gužve. Uplašeni građani u kolonama automobila bježe prema zapadnim granicama zemlje u strahu od nadolazećih tenkova.

U Kijevu ali i u drugim većim gradovima odjeknule su eksplozije nakon što je Vladimir Putin objavio da je započela vojna operacija.

Društvenim mrežama šire se snimke na kojima se vidi kako Ukrajinci odlaze iz Kijeva dok gradom odzvanjaju sirene za uzbunu. Velike su gužve i na stanicama metroa gdje ljudi pokušavaju ući u vlakove. Neki su tamo tražili i zaklon.

Snimljeni su i dugi redovi na benzinskim postajama kao i na bankomatima gdje ljudi podižu novac, piše Daily Mail.

BREAKING: Air raid sirens wail across Ukraine's capital pic.twitter.com/jclNZ5h7kx — BNO News (@BNONews) February 24, 2022

Ruske snage ispalile su u četvrtak projektile na nekoliko gradova u Ukrajini i iskrcale snage na njezine južne obale, objavili su ukrajinski dužnosnici i mediji, nakon što je predsjednik Vladimir Putin odobrio, kako je nazvao, specijalnu vojnu operaciju na istoku, prenijela je britanska novinska agencija Reuters.

Ubrzo nakon što se Putin obratio na ruskoj državnoj televiziji, u tišini prije zore u ukrajinskom glavnom gradu Kijevu mogle su se čuti eksplozije.

Foto: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS Cars stand in line near a gas station as they wait to fuel up, after Russian President Vladimir Putin authorized a military operation in eastern Ukraine, in Kyiv, Ukraine February 24, 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko Photo: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Pucnjava je odjeknula u blizini glavne zračne luke glavnog grada, objavila je novinska agencija Interfax, a nad gradom su se začule sirene.

"Putin je upravo pokrenuo potpunu invaziju na Ukrajinu. Mirni ukrajinski gradovi su pod udarima", rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba na Twitteru.

"Ovo je agresivni rat. Ukrajina će se braniti i pobijedit će. Svijet može i mora zaustaviti Putina. Vrijeme je za djelovanje."