Bjelovarski HDZ: Hrebak je zabio nož u leđa Marušiću; HSLS-ova kandidatkinja: Prestanite cviliti i ponašajte se kao odrasli ljudi

HDZ se, izgleda, nikako ne može pomiriti s odlukom partnerskog HSLS-a da na svibanjskim lokalnim izborima isturi vlastitu kandidatkinju za županicu Ivanu Jurković Piščević. Prvi bjelovarski HDZ-ovac i v.d. predsjednika županijske organizacije stranke Nenad Martinovski se, nakon posljednje sjednice Gradskog vijeća u ovom sazivu, lokalnim medijima požalio da je Dario Hrebak, predsjednik HSLS-a, iskoristio HDZ kako bi politički profitirao, a onda mu okrenuo leđa i "priklonio se HSS-u i Kreši Beljaku”. "Mnogi po gradu pričaju da je Hrebak zabio nož u leđa prijatelju Marku (HDZ-ov župan Marko Marušić, nap. a.)”, rekao je Martinovski pa nastavio kako je HDZ baš zbog odanosti Hrebaku odlučio da na izbore u gradu neće slati vlastitog kandidata za gradonačelnika. Dosadašnjem partneru spočitnuo je praktički i da je iskoristio nacionalno savezništvo s HDZ-om, iskorištavajući za vlastiti probitak novac koji je u Bjelovar usmjerila Vlada RH. "Prestanite cviliti i ponašajte se kao odrasli ljudi", uzvratila mu je Jurković Piščević s konferencije za novinare, dovodeći u pitanje logiku Martinovskog o novcu koji, navodno baš zbog partnerskih odnosa, Vlada usmjerava u bjelovarski kraj.

“Kako onda daje Međimurskoj županiji koja nije HDZ-ova, a ima 400 milijuna eura projekata, kako daje Primorsko-goranskoj županiji, koja također nije HDZ-ova”, upitala je Jurković Piščević, navodeći kako je, za razliku od ovih, po povlačenju EU novca uspješnih županija, Bjelovarsko-bilogorska na natječaj za izgradnju i dogradnju škola prijavila samo jedan projekt vrijedan oko 1,3 milijuna eura. Grad Bjelovar je samo u tom segmentu prijavio projekte vrijedne 20 milijuna eura, ističe Jurković Piščević. Slavko Došen, predsjednik Županijske organizacije HSLS-a upozirava, pak, kako HSLS ima svoja stranačka tijela, koja samostalno odlučuju tko s kim i kada ide u koaliciju. “Svaki naš ogranak samostalno odlučuje o odabiru koalicijskog partnera ili samostalnom izlasku na izbore”, naglasio je Došen, podsjetivši kako je Hrebak 2017. godine samostalno izašao na izbore, odbivši prije toga ponudu HDZ-a da u Bjelovaru buide dogradonačelnik.

HDZ je, podsjetimo, na izborima prije četiri godine isturio protukandidata Hrebaku, a to što sada nemaju kandidata za gradonačelnika prije će biti odraz loših odnosa u stranci, nego rješenosti HDZ-a da pošto-poto pomognu koalicijskom partneru. “Ne vidim čemu to cviljenje sada na to što HSLS kao samostalna stranka ima svoju kandidatkinju za županicu”, uzvraća partnerima Došen, s konferencije za novinare pod naslovom "Tko daje, tko laže, a tko cvili". Sve u svemu, jasno je kako se dvije partnerske stranke u ovom kraju, bez obzira na nacionalno savezništvo, ne namjeravaju međusobno štedjeti te kako bi predstojeća kampanja ovdje mogla biti prilično agresivna.