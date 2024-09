Bjelorusija digla borbene zrakoplove: Oborili su dronove koje je Rusija lansirala

Tijek događaja:

14:01 - Ruske snage preuzele su kontrolu nad selom u istočnoj Ukrajini, priopćilo je tamošnje ministarstvo obrane, prenosi Sky News te napominje kako se izvješća ne mogu neovisno potvrditi. Zavitne se nalazi u regiji Donjeck, na meti kontinuiranog ruskog napada. Nalazi se oko 30 kilometara istočno od grada Pokrovsk, važnog logističkog čvorišta za kijevske snage u regiji prema kojem snage Moskve napreduju, a stanovnici su se evakuirali posljednjih tjedana.

13:57 - Ukrajinski parlament prihvatio je u četvrtak ostavku ministra vanjskih poslova Dmitra Kulebe jasnom većinom, izvijestili su ukrajinski mediji, i imenovao je nejgovog zamjenika, 49-godišnjeg Andrija Sibihu, na tu dužnost. Kuleba je podnio ostavku u srijedu. Bio je na dužnosti od 2020. i postao je jedan od poznatijih ukrajinskih ministara izvan zemlje jer je neprestano tražio podršku u obrani od ruske invazije. Diplomat Sibiha je do travnja ove godine bio zamjenik šefa ureda predsjednika Volodimira Zelenskog. Kuleba nije bio nazočan u parlamentu na glasanju. Mediji pišu da će on sada biti zadužen za integraciju Ukrajine u NATO.

Ukrajinska državna televizija objavila je da je Zelenskij na stranačkom sastanku prozvao Kulebu da nije učinio dovoljno napora da se osiguraju isporuke oružja. Izgleda da će otprilike polovica svih ministarskih mjesta biti pogođena rekonstrukcijom kabineta, a promijenjene su i portfeljske odgovornosti. Zelenskij promjene opravdava potrebom za novim početkom. "Danas nam treba nova energija", rekao je. Njegovi protivnici promjene su okarakterizirali kao kozmetičke i s ciljem odvraćanja pozornosti od neuspjeha na prvoj crti. Problemi s opskrbom energijom nastali kao posljedica ruskog napada također izazivaju frustraciju među stanovništvom.

12:05 - Ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak je rekao da ukrajinski upad u rusku Kursku oblast nije uspio zaustaviti napredovanje ruskih snaga u Donbasu te je oslabio ukrajinske obrambene položaje uzduž bojišnice, što je pomoglo snagama Moskve. Putin je govoreći na Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku rekao da ruske snage izbacuju ukrajinske vojnike iz Kurske oblasti, gdje su 6. kolovoza započeli najveći napad na ruski teritorij od Drugog svjetskog rata. Premjestivši velik broj obučenih vojnika u rusku pograničnu regiju, Ukrajina je oslabila vlastitu obranu i omogućila Rusiji da ubrza svoje napredovanje na istoku Ukrajine, kazao je.

>>OPŠIRNIJE

11:00 - VIDEO Posljedice smrtonosnog ruskog napada na Lavov, spasioci na licu mjesta

9:27 – Rano jutros, bespilotnom letjelicom napadnuta je ruska luka Novorosijsk, objavio je Kyiv Post. Ova ključna luka, kako dodaje, postala je nova baza za preživjele pripadnike ruske crnomorske flote nakon napada ukrajinskih bespilotnih letjelica na Krim. Osim toga, ovo je glavna ruska trgovačka luka na Crnom moru.

The Russian port of Novorossiysk faced an early morning unmanned marine drone attack today.



This key port has become the new base for the surviving members of Russia’s Black Sea Fleet following Ukrainian drone strikes on Crimea.



Additionally, this is Russia's main commercial… pic.twitter.com/GtUmRbxn38