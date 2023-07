Bizarna priča o šefu Wagnera postaje sve čudnija: Volio je perike, a često se maskirao?

Bizarna priča o šefu Wagnera Jevgeniju Prigožinu, bivšem prijatelju ruskog predsjednika Vladimira Putina upravo je postala još čudnija. Pokrenuo je pobunu protiv Putinova vojnog vrha. Pobuna je ugušena "dogovorom" u kojem je navodno posredovao drugi Putinov prijatelj, bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko. Prigožin je morao napustiti Rusiju i preseliti se u Bjelorusiju. Njegovi su ljudi imali tri izbora: slijediti Prigožina u Bjelorusiju, pridružiti se redovnoj ruskoj vojsci ili prestati boriti se i otići kući.

Video: Putin optužio Wagner za izdaju

Nakon završetka pobune, Lukašenko je tvrdio da je Prigožin doista stigao u Bjelorusiju. Ali tjednima to nitko nije mogao potvrditi. Zatim je Lukašenko u četvrtak rekao da je Prigožin u Sankt Peterburgu i da možda putuje "u Moskvu ili negdje drugdje", piše CNN.

U svakom slučaju, rekao je, Prigožin nije tamo gdje je trebao biti. Niti Wagnerovi borci nisu bili u logorima koje je Lukašenkova vlada za njih očito odredila u Bjelorusiji, što postavlja pitanja o sudbini šefa Wagnera.

Ruska državna televizija u srijedu je žestoko napala Jevgenija Prigožina, vođu plaćenika u egzilu. Objavljena je i snimka racije u njegovim prostorijama. Njegova vila imala je bazen, privatnu operacijsku dvoranu, čak i "posvećenu sobu za molitvu".

Ruske sigurnosne službe izvršile su pretres u domu šefa Wagnera u Sankt Peterburgu. Unutra su pronašli brojne čudne predmete, uključujući perike, malj i oružje. U objektu su se nalazile i zlatne poluge čija vrijednost nije izračunata. Slike i video objavile su prokremaljske novine Izvestia nakon racije.

Njegove fotografije s perikama proširile su se društvenim mrežama i izazvale niz komentara.

Holy shit! The Prigozhin photos are the funniest thing I have ever seen. 2023 gets wilder and wilder! pic.twitter.com/xe2h626fK7