VIDEO Što su sve agenti pronašli u kući Prigožina: 'Ovo je čudno. Ne može normalan čovjek imati ovo'

Ruska državna televizija u srijedu je žestoko napala Jevgenija Prigožina, vođu plaćenika u egzilu koji je prošli mjesec pokrenuo oružanu pobunu, te rekla da se istraga o tome što se dogodilo još uvijek energično provodi. Prigožin, osnivač skupine plaćenika Wagner, preuzeo je kontrolu nad južnim ruskim gradom Rostovom na Donu 24. lipnja, zauzeo tamošnji zapovjedni centar gdje Rusija koordinira svoj rat u Ukrajini i poslao kolonu boraca prema Moskvi prije nego što je odustao nakon što je sklopio dogovor s Kremljom.

Video: Šef Wagnera usred zlokobne poruke Moskvi prekinuo govor pa pustio prolaznicu da prođe

Njegova pobuna predstavljala je najveću prijetnju predsjedniku Vladimiru Putinu otkako je ruski čelnik došao na vlast prije više od dva desetljeća i prisilila je Kremlj da krene ograničavati štetu te stavi naglasak na lojalnost oružanih snaga i jedinstvo društvo suočenog s izdajom. Prema sporazumu kojim je okončana pobuna, Prigožin, čiji je cilj bio svrgnuti ministra obrane i načelnika Glavnog stožera zbog, kako je rekao, njihovog nesposobnog vođenja rata, trebao se preseliti u susjednu Bjelorusiju. U zamjenu za to, kaznena prijava protiv njega trebala je biti odbačena.

Ruske sigurnosne službe izvršile su pretres u domu šefa Wagner grupe u egzilu Jevgenija Prigožina u Sankt Peterburgu. Unutra su pronašli brojne čudne predmete, uključujući perike, malj i oružje. U objektu su se nalazile i zlatne poluge čija vrijednost nije izračunata. Slike i video su objavile prokremaljske novine Izvestia nakon racije.

U emisiji pod nazivom "60 minuta" emitiranoj u srijedu navečer na državnom TV kanalu Rossija-1, prikazano je ono što je najavljeno kao ekskluzivni snimak snimljen tijekom racija policijskih snaga u Prigožinovom uredu u Sankt Peterburgu i jednom od njegovih posjeda u tom gradu.

