Bizaran slučaj u Srbiji: Ubila muža, a glavu mu našli na dan njezina sprovoda

Bizaran slučaj zaprepastio je Srbiju. Prije nekoliko dana u pomoćnoj zgradi dvorišta u selu Velike Trnjane kod Leskovca pronađeno je tijelo Biljane Stojanović, samo kako bi policija nakon njezina sprovoda pronašla u betonu glavu njezina supruga Ivana za kojeg je ona godinama pričala da je on u Rusiji.

Blic je neslužbeno doznao kako policija sumnja kako je Ivana ubila upravo Biljana zajedno sa svojim ljubavnikom još prije tri godine, što je ljubavnik preminule žene i ispričao policiji nakon što je pronađeno njezino tijelo. Ona je pak govorila svima cijelo to vrijeme kako njezin suprug u Rusiji ima novi život te da ne želi kontakt ni s kim iz Srbije.

To nije jedini jezivi detalj slučaja. Naime, vjeruje se da je Biljana Stojanović počinila samoubojstvo, a obitelj je mislila kako je to učinila jer je bila nesretna zato što ju je napustio muž i osuđivali su ga zbog toga. No, usprkos tome obitelj je na njezinoj osmrtnici napisala da je jedan od ožalošćenih upravo njezin muž kojeg je ona, prema svemu sudećem, ubila, pišu srpski mediji.

Par je imao troje djece, dvije kćeri koje su u dobi od 19 i 14 godina te 10-godišnjeg sina.

A kako bi sve bilo još bizarnije, tijekom sprovoda Biljane Stojanović preminuo je jedan njezin rođak.

- Cijelo selo došlo je jučer na sahranu i svi su bili vidno tužni i potreseni, pa je tako jedan Biljanin rođak koji ima preko 70 godina umro. Njemu je pozlilo na ispraćaju i pao je na zemlju usred pogreba - kazao je mještanin i dodao: - Svi su skočili da mu pomognu, zvali su i Hitnu pomoć. Liječnici Hitne pomoći pokušali su oživiti nesretnog čovjeka, ali nažalost nisu uspjeli. Čuli smo da je doživio infarkt.

Istraga ovog zločina, koji je duboko potresao Srbiju, još je u tijeku.

VIDEO: Uoči NATO summita iznenadili se jelovnikom u restoranu. Pogledajte kakvu salatu su im ponudili.