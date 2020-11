Bivši predsjednik uhićen s torbom punom novca, pa požalio na društvenim mrežama

Bivši honduradski predsjednik Manuel Zelaya uhićen je petak u zračnoj luci Tegucigalpa jer je sa sobom imao torbu u kojoj je bilo neprijavljenih 18.000 dolara za koje je tvrdio da nisu njegovi.

Zelaya je na Twitteru napisao da je "nepravedno priveden" dok se spremao da otputuje u Meksiko gdje je trebao sudjelovati na seminaru.

"Uzrok: torba sa 18.000 dolra koji mi ne pripadaju", napisao je Zelaya.

Ellos me exigieron contar el dinero uno por uno y sumarlo aunque yo no fuera el propietario, y no lo quisieron contar alegando que es mi mochila y debía hacerlo yo. Quería abordar y solo quedaban 10 minutos. Ese video evidentemente está cortado y editado.