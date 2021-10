Bivši načelnik Lastova među prijavljenima za korupciju i bespravnu gradnju

Bivši načelnik Općine Lastovo Leo Katić i još pet osoba prijavljeno je zbog primanja mita, zlouporabe položaja i ovlasti te protupravne gradnje nakon višemjesečnog kriminalističkog istraživanja riječkog PNUSKOK-a u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Dubrovniku.

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska izvijestila je u petak, ne navodeći imena, da je 60-godišnji čelnik jedinice lokalne samouprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji osumnjičen za dva kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti, kao i kaznena djela protupravne gradnje, primanja mita u gospodarskom poslovanju te još jednu zlouporabu položaja i ovlasti.

Među osumnjičenima su i 35-godišnji i 47-godišnji direktori općinskog poduzeća, koje se tereti za zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i povredu obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga.

Uz njih, za 61-godišnjeg voditelja poslovanja obrta sa splitskog područja sumnja se da je počinio kazneno djelo davanja mita u gospodarskom poslovanju, a za 67-godišnju građevinsku inspektoricu da je počinila tri kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti.

Na kraju, za 66-godišnjeg investitora nezakonite gradnje na pomorskom dobru se sumnja da je počinio kazneno djelo protupravna gradnje.

"Sumnja se da su 60-godišnjak, 35-godišnjak i 47-godišnjakinja od kraja svibnja 2016. do početka srpnja 2019. godine nezakonito prikazivali prihode i rashode iz poslovanja poduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave", ističu iz policije.

Dodaju da je to uzrokovalo gomilanje dugovanja iz poslovnog odnosa jednog od poduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave prema jednom dobavljaču te preuzimanje i vraćanje istog duga po jedinici lokalne samouprave u iznosu od 1.4 milijuna kuna, "kao i prijenos cjelokupne djelatnosti i osnovnih sredstava poduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave na vjerovnika“.

Pritom se 60-godišnji bivši načelnik sumnjiči da je iskoristio svoj položaj tako što je tijekom i nakon ugovaranja poslovne suradnje po provedenom javnom natječaju sa 61-godišnjim voditeljem poslovanja obrta iz Splita, s kojim je i privatno povezan, dogovorio da će obrt izvesti radove na adaptaciji njegovog stambenog objekta i nabaviti potrebiti građevinski materijal, sve bez naknade.

"To je obrt i učinio, a 60-godišnjak je građevinske radove obavio protupravno, bez pravomoćne i izvršne građevinske dozvole. Vezano uz to, 67-godišnjakinja tijekom provedbe inspekcijskog nadzora nije utvrdila sumnje u počinjenje kaznenog djela protupravne gradnje koje je počinio 60-godišnjak, prikrivajući to tako da je za izvedene građevinske radove investitor morao imati građevinsku dozvolu, a što je utvrđeno naknadnim nadzorima ovlaštenih osoba nadležne građevinske inspekcije“, navode iz policije.

Nezakonita gradnja na pomorskom dobru

Isto tako, bivši načelnik Lastova je osumnjičen da je od sredine listopada 2017. do kraja svibnja 2021. donio deset odluka kojima je "ovlastio fizičke i pravne osobe za sanacije pomorskog dobra o svom trošku u proglašenom parku prirode, a temeljem nepotpunih zahtjeva stranaka koji nisu bili predviđeni godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom".

Time im je bez ishođenja potrebnih dokumenata i dozvola omogućio građenje na pomorskom dobru koje je u vlasništvu države.

Uz to, 66-godišnjak se sumnjiči da je tijekom 2019. nezakonito, bez ishođene građevinske dozvole, izveo građevinske radove na pomorskom dobru, tako što je dogradio postojeću rivu, izgradio bazen za jastoge, drveni podest i nadstrešnicu.

Također se sumnja da je 67-godišnjakinja, po izlasku na inspekcijski pregled, u trenutku kada su već izvedeni nezakoniti radovi na dogradnji postojeće rive, prikrila počinjenje kaznenog djela protupravne gradnje, što je utvrđeno i naknadnim nadzorom ovlaštenih osoba nadležne građevinske inspekcije.

Policija sumnja i da je bivši načelnik Lastova tijekom kolovoza 2019. zaključio ugovor o izvođenju radova na uređenju prometnica s poslovnim partnerom s područja Vrgorca, a za što je projekt izgradnje bio sufinanciran u visini 98 posto ukupnog iznosa ugovorenih radova po Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU.

"Od ugovorenog posla je izvođač radova neosnovano odustao svega tri dana od ugovorenog roka za završetak radova, nakon čega 60-godišnjak kao čelnik jedinice lokalne samouprave nije poduzeo ugovorne mogućnosti za naplatu nastale štete u iznosu od 24.441 kuna. Zato je jedinica lokalne samouprave za isti projekt izgubila i pravo na sufinancirana sredstva u iznosu od 480.000 kuna bez PDV-a", navode iz policije.

Protiv osumnjičenih policija je nakon istrage podnijela kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu.