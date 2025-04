Bivši članovi HDZ-a drže trećinu lokalne samouprave

U nizu najava kandidata za sljedeće lokalne izbore svoju kandidaturu za načelnicu Općine Lovas najavila je i Lea Vidić. Iako se ova kandidatura možda ne bi razlikovala od drugih, posebnu težinu daje joj činjenica da se nakon više od deset godina angažmana unutar HDZ-a odlučila kandidirati kao nezavisna kandidatkinja. Smatra da je nakon 24 godine tijekom kojih je Općinom upravljao bračni par Cirba – prvo Željko, a zatim Tanja – vrijeme za promjene.

Više od 10 godina u HDZ-u

– Želim nešto učiniti za naša mjesta, a prije svega za našu djecu, jer mi koji ovdje živimo vidimo manjkavosti u funkcioniranju Općine, što pridonosi egzodusu mladih obitelji s djecom. Vrijeme je za odgovorno, transparentno i učinkovito upravljanje koje će osigurati bolju budućnost za sve generacije – kaže Vidić.

Podsjetila je kako je i Večernji list nedavno pisao o njima, konkretno u vezi s istragom USKOK-a u Općini Lovas, a koja se odnosi na prodaju plinskih mreža čiju su izgradnju plaćali mještani vlastitim novcem. Govoreći o svojim planovima, ističe kako joj je poseban prioritet posvetiti se demografskim mjerama i potpori obitelji, jer, kako kaže, vjeruje da su temelj snažne i prosperitetne zajednice. Dodaje da će raditi i na jačanju gospodarstva podržavajući mlade i poljoprivrednike te poboljšati kvalitetu života umirovljenika.

– Svaka generacija i svaka društvena skupina zaslužuju pažnju, razumijevanje i konkretne mjere koje će im olakšati i unaprijediti život – ovdje, u našoj općini Lovas! Budućnost općine Lovas zajednička je odgovornost svih nas – poručila je Vidić.

Općinu Lovas čine dva naselja, Lovas i Opatovac, a općina je široj javnosti postala poznata po ratnim zločinima koji su se tamo dogodili tijekom 1991. godine. Inače, u Vukovarsko-srijemskoj županiji proteklih su godina zabilježeni brojni slučajevi u kojima su nekadašnji članovi HDZ-a, iz nekog razloga, napustili stranku i onda kao neovisni ili članovi drugih stranaka postali načelnici ili gradonačelnici. Nekada je to bilo neslaganje s politikom središnjice na državnoj razini, nekada neslaganje s čelnicima županijske organizacije, a nekada su posrijedi bili i nekakvi treći razlozi. Trenutačno su u županiji u više općina, ali i tri grada (Vukovar, Županja i Otok) na vlasti nekadašnji članovi HDZ-a koji su tu stranku napustili iz nekog razloga i onda osvojili vlast. Od općina tu su Ivankovo, Privlaka, Jarmina, Gunja, Drenovci, Nijemci i Nuštar. To je gotovo trećina jedinica lokalne samouprave u kojima su na vlasti bivši članovi HDZ-a. Upravo zato sada se svi pitaju hoće li u Općini Lovas nakon 24 godine, odnosno od povratka, HDZ izgubiti načelničko mjesto. Kako se čini, sve su šanse da će se u Općini Lovas, ali i u drugim jedinicama lokalne samouprave, zapravo voditi borba dva HDZ-a. Jedan HDZ čine oni koji su ostali u stranci i njezini su članovi, a oni drugi nekadašnji su članovi HDZ-a koji su stranku napustili ili su iz nje izbačeni. Treba svakako napomenuti i kako se takvi slučajevi događaju i drugdje u Hrvatskoj te da Vukovarsko-srijemska županija po tome nije izuzetak. To kaže i politički analitičar Jaroslav Pecnik napominjući kako se to događa i u Dalmaciji, Zagrebu… Kaže da i u Osijeku imaju sličnu situaciju, u kojoj je gradonačelnik Ivan Radić član HDZ-a, ali i da su zamjenik gradonačelnika kao i neki od pročelnika bivši članovi HDSSB-a. Ukazao je i na slučaj Zagreba, u kojem je iz SDP-a iznikao niz prepoznatljivih političara koji su nekada bili članovi te stranke.

Najčešće uoči lokalnih izbora

– HDZ je stranka u kojoj se to najčešće događa, što i ima neku svoju logiku. Naime, to je velika stranka koja ima velik broj članova i u kojoj svatko traži politički prostor za sebe. Neki od njih kada ne dobiju taj prostor ili kada ih sklone iz nekog razloga, odlučuju napustiti stranku i u sklopu najčešće neovisnih lista dalje graditi svoju političku karijeru. HDZ je i stranka u kojoj je najveća konkurencija, ali i stranka koja je evidentno u krizi, što mnogi vide. Ti samostalni putevi najčešće se događaju uoči lokalnih izbora jer se tu neovisan politički put može graditi na ime i prezime, što je puno lakše nego na parlamentarnim izborima, u kojima ipak vrijede neka druga pravila – rekao je Pecnik.

FOTO Tko zarađuje najviše u Hrvatskoj? Neki imaju plaće i preko 3.000 eura