Bernardić ukazao na problem nedaleko od centra Zagreba: 'Potočić fekalija ulijeva se u potok'

Nezavisni kandidat gradske platforme Servus Zagreb za gradonačelnika Zagreba Davor Bernardić družio se s građanima na okretištu tramvaja na Črnomercu. Pritom je poručio da je sramotno i poražavajuće da u Gradskoj četvrti Črnomerec nije napravljeno gotovo ništa u posljednje četiri godine. „Pojedini dijelovi su tek koji kilometar udaljeni od Trga bana Jelačića, a nemaju ni kanalizaciju. Komunalna infrastruktura je zastarjela i četiri godine im se obećava. Sama realizacija malih komunalnih akcija je negdje otprilike na ispod 30%, a u to su uključene i naknade vijećnicima. To je sramotno. Ništa nisu živo napravili u posljednje četiri godine, iako su na raspolaganju imali čak 11 milijardi eura iz gradskog proračuna i dodatno još 6,5 milijardi iz Zagrebačkog holdinga“, istaknuo je Bernardić.

Ukazao je da ulica Bijenik Mali nema kanalizaciju kao ni brojne ulice iznad Vinogradske. „Potočić fekalija se ulijeva u potok Črnomerec i četiri godine pričaju da će to sanirati“, rekao je Bernardić. Najavio je da će gradska platforma Servus Zagreb napraviti određene pomake kako bi jednostavno ovaj dio grada imao bolju kvalitetu života. „Počinjemo ovdje s okretišta gdje smo planirali naš glavni infrastrukturni projekt za Črnomerec, a to je produženje tramvajske pruge do Vrapča. Probit ćemo ulicu Črnomerec i spojit je s Prilazom baruna Filipovića kako bismo rasteretili promet te građani ne bi morali raditi krug“, naglasio je Bernardić.

Među projektima za taj dio grada rekao je da će na prostoru sadašnjeg okretišta niknuti novi centar Črnomerca, s parkom i novom tržnicom te garažom u kojoj će ljudi moći parkirati automobile i tramvajem otići u grad. „To je ono što je cilj, rasteretiti jednostavno grad da se što više ljudi vozi javnim gradskim prijevozom, ali morate im osigurati mjesto u garaži i alternativu“, pojasnio je Bernardić. Kao kritične lokacije naveo je i Kliniku za tumore te preko puta Doma zdravlja Zapad. „Tamo se apsolutno nema gdje parkirati i naša ideja je i tamo i kod sportske dvorane na Jelenovcu napraviti montažne garaže.“

Najavio je i uređenje park-šuma Grmoščica i Jelenovac u zone rekreacije te kompletne šetnice uz potok Črnomerec. Projekt za dječje igralište postoji već četiri godine. U Grmoščici postoji i gradsko zemljište pogodno za Dom umirovljenika, što je prioritet u Gradskoj četvrti Črnomerec. Bernardić je govorio i o kinu Kalnik. „Danas je ta dvorana potpuno devastirana, prostor ničemu ne služi i tu nam je cilj napraviti jedan multifunkcionalan prostor za male koncerte, za djecu, za co-working prostore, za mlade i mlade poduzetnike i za mjesnu samoupravu“, najavio je Bernardić i zaključio da gradska platforma Servus Zagreb zna što treba napraviti u Gradskoj četvrti Črnomerec.