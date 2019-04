Bivša partnerica doktora otkriva: Prijetio je da će me ubiti

Nakon najave Provjerenog koja je šokirala Hrvatsku u četvrtak je emitiran prilog u kojem je progovorila i bivša partnerica doktora Gorana Jusupa koja je cijeli slučaj i prijavila novinarima.

Nije pretjerano otvorena da govori o odnosu sa Jusupom.

- Problem je u tome što je on po meni psihički skroz otišao. On je postao psihički bolesnik, zlostavljač i osobno protiv njega od 2015. godine kad sam prekinula vezu s njim. Od tada me sustavno maltretira i naziva. Dva kaznena postupaka se vode protiv njega zbog maltretiranja i prijetnji smrću' - govori ona.

Prijetio joj je smrću.

- Zvao je na posao i s obzirom da me nije mogao dobiti prijetio je da će me ubiti, odnosno da će padati mrtve glave -

Kamerama je pokazala kaznene prijave te poruke koje je dobivala od njega. U jednoj ju vrijeđa, a u drugoj moli za prijateljstvo.

- Rastali smo se u najnormalnijim okolnostima. Prekinuli smo i nije bilo nikakvih potezanja. On se nije mogao pomiriti da sam otišla i od 12. mjeseca 2015. ne prestaje me zvati - rekla je za kraj.