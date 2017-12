Bit ću premijer prije ili kasnije jer svaka stranka ide na izbore da pobijedi i provede svoj program

Čelnik Živog zida ima razloga za zadovoljstvo. Rejting stranke samo raste, sve su popularniji. Kakvi su im planovi, vide li se na vlasti ili u oporbi i koga nude za premijera, o tome smo razgovarali s Ivanom Viliborom Sinčićem.

Što mislite, zašto građani daju potporu Živom zidu?

Zato što žele krupne promjene u svoju korist, a ni jedna im druga stranka to ne nudi. Jedino kod nas iza riječi stoje djela i jaka politička volja za promjene u pravosuđu, financijskom sustavu, upravi, gospodarstvu, zbrinjavanju otpada i drugdje. Jedna od politika za koju se zalažemo jest legalizacija konoplje za zdravstvene, industrijske i rekreativne svrhe, a to je velik korak naprijed za hrvatsku poljoprivredu. Drugi primjer je ukidanje RTV pretplate, na tom su pitanju socijaldemokrati u Makedoniji čak dobili izbore. SDP-u takvo što ne pada na pamet. Ponašaju se elitistički, što narod želi, to njih ne zanima. Zato im i pada potpora. Mi smo konzistentni, držimo se onoga što smo rekli prije izbora, a to se ne može reći za ostale opcije.

Opet, ništa im ne možete obećati. Koliko je vaših zakonskih prijedloga u Saboru prošlo?

U ovom sazivu u proceduru smo uputili 13 prijedloga zakona, a u pripremi su još mnogi. Ponudili smo rješenje demografskih problema osnivanjem posebnog izvanproračunskog fonda koji bi se punio od poreza na imovinu banaka s oko 2,5 milijardi kuna godišnje i namjenski trošio na projekte demografske obnove. HDZ je raspravu o tome stavio kasno navečer kada je prisutna tek šačica zastupnika. Predali smo u procedure i Zakon o zaštiti dužnika koji štiti građane od preprodaje dugova kojekakvim agencijama. Naš zakon zabranjuje maltretiranje dužnika telefonskim pozivima te daje pravo prvokupa toga duga za frakciju punog iznosa samom dužniku. Tu je i zakon o toplinarstvu, istražnim povjerenstvima, HRT-u… Kako zakoni dolaze na dnevni red, sve više birača uviđa da smo jedina opozicija, da se jedini zalažemo za drugačiju politiku od dosadašnje. Zato i dajemo naše zakonske prijedloge. Želimo pokazati da imamo konkretna rješenja, da nismo rušitelji, nego graditelji, da dajemo prijedloge, ali i da ih ostale stranke u Saboru redom odbacuju. Cilj je skinuti maske i pokazati za kakvu se tko politiku zalaže.

Rejting vam je narastao usred krize s Agrokorom, histerije oko presude šestorci, samoubojstva generala Praljka. Kako to objašnjavate?

Naš je rast dio dugoročnog trenda koji će se, po svemu sudeći, nastaviti neovisno o navedenim događajima. U kojoj su mjeri oni utjecali na rast, ne mogu nagađati. U slučaju Agrokor pokazalo se da smo bili u pravu kada smo prozivali sve bivše Vlade da su pogodovale Todorićima na sve načine – kupnje imovine za kunu, jeftinih kredita HBOR-a, nikada naplaćenih koncesija i plaćanja radnika protuzakonitim bonovima.

Govorite, nećemo sa SDP-om, HDZ-om. Isto je govorio i Most. Zašto bi se vama vjerovalo?

Od mene su tražili još u drugom krugu predsjedničkih izbora 2014. da dam potporu Grabar-Kitarović ili Josipoviću; nisam to učinio. Odbio sam prekršiti principe i program i dva puta nakon parlamentarnih izbora. Može mi se vjerovati zato što je meni volja birača svetinja i nemam mandat izigrati narod koji jadno živi zbog svog probitka ili probitka nekih lobija. Takve su politike zemlju dovele tu gdje je danas, to mora završiti. Zastupamo novi sustav vrijednosti u politici.

U slučaju da rejting koji uživate ostane i do idućih izbora, Živi zid osvaja 20-ak mandata. Imate li dovoljno ljudi, tko bi bili ti zastupnici Živog zida?

Živi zid ima mnogo kvalitetnih ljudi, samo ih nemamo priliku predstaviti. Jedan od njih, dr. Dejan Kutičić, razotkrio je kriminal s odlaganjem otpada u Piškornici, ali ni jedan jači nacionalni medij nije od njega tražio ni izjavu ni intervju.

Gdje je garancija da nakon izbora pola ljudi koji uđu u Sabor iz Živog zida neće otići u neke druge opcije, što je već viđeno?

Odlično ste pitanje postavili, odgovor je jednostavan. Ljudi prelaze tamo gdje vide budućnost, Živi zid je stranka koja je ima. Oni koji su otišli iz naše stranke shvatit će s vremenom da trava nije zelenija kod susjeda, da su odlaskom od nas dugoročno na gubitku. Ako netko usprkos tome želi otići i postati politički mrtvac, ne možemo ga zaustaviti. Neosporno je da se Živi zid iz izbornog ciklusa u izborni ciklus čisti iznutra, oni koji su lojalni organizaciji ostaju, a oni koji nisu odlaze. Prvih je s vremenom sve više, a drugih sve manje. Nikome ne piše na čelu kako će se ponašati kada uđe u Sabor. Jedina je garancija izmjena zakona koji to dopušta.

Osim Pernara, Bunjca i vas, ljudi zapravo četvrtog živozidaša ne bi znali imenovati. Smatrate li da vam je to objektivno slabost?

Da, smatram da je problem što nemam prilike pokazati građanima s kakvim kadrom raspolažem.

Iako kažete da nećete ni sa SDP-om ni s HDZ-om, na Facebook ste stavili da će HDZ uskoro u oporbu. Na koji to scenarij računate?

Tim sam statusom htio naglasiti da ne očekujem da će sadašnja Vlada dočekati kraj mandata. Da sam ja premijer, bila bi me sramota biti na čelu Vlade kojoj većinu drže prebjezi, kupljeni i ucijenjeni pojedinci koji su radi osobne koristi izdali svoje birače i tako uništili povjerenje u demokratski proces, same izbore i demokraciju općenito.

Bez Živog zida (ne promijeni li se situacija) nema buduće Vlade. Osim u slučaju velike koalicije. Što mislite o toj opciji?

Bolje je biti dobra opozicija nego participirati u sluganskoj vlasti kao što je Most napravio. Nama je svaka vlast kojom se upravlja izvana neprihvatljiva. Ako HDZ i SDP žele nastaviti s takvom politikom, mi ih u tome ne možemo zaustaviti, niti imamo namjeru u takvoj politici sudjelovati – HDZ i SDP nemaju nikakvu namjeru išta bitno mijenjati u Hrvatskoj, odnosno provesti strukturne reforme koje nam očajnički trebaju. To su dokazale dvije koalicije Mosta i HDZ-a jer od silnih najava reformi nije bilo nikakvog rezultata osim mrvica. Živi zid ne želi mrvice, nego prave promjene. Smatram da će HDZ i SDP ući u veliku koaliciju ako uvide da je kraj njihova sustava blizu jer im je prioritet očuvati postojeće stanje, stečena prava, privilegije i imovinu.

Postoji li u Saboru stranka koja je Živom zidu prihvatljiv postizborni koalicijski partner?

Nama je prihvatljiv svatko tko je spreman prihvatiti našu politiku, istu onu o kojoj govorim još od predsjedničkih izbora: revizija nezakonito provedene pretvorbe i privatizacije, monetarna reforma, suverenistička, a ne sluganska politika. Dakle, neprihvatljive su nam one opcije koje se zalažu za politiku pogodovanja privatizacijskim tajkunima poput Todorića, ovršiteljima poput Hanžekovića, kao i stranke koje imaju sluganski odnos prema Washingtonu i Bruxellesu. U Saboru ovoga časa ne vidimo druge stranke koje bi provodile politiku za koju se mi borimo tako da je koalicija i nemoguća i besmislena.

Nije li onda glas za Živi zid glas za veliku koaliciju?

Glas za Živi zid je glas za razotkrivanje svih dosadašnjih politika, njihovo spajanje, konačnu propast i na kraju svega glas za novi početak kakav zemlja zaslužuje.

Hoće li Živi zid imati predsjedničkog kandidata i o kome se razmišlja?

Naravno da hoće. Međutim, trenutačno se doista ne opterećujemo predsjedničkim izborima jer do njih ima više do dvije godine. Cilj nam je prije svega nuditi prihvatljiva rješenja za goruće probleme u državi, a istovremeno ojačati stranku na svim razinama, od organizacijskih do kadrovskih.

Predsjednički izbori Živi zid su gurnuli na političku pozornicu. Tada su vam se mnogi smijali. Je li se do danas išta promijenilo?

Mi znamo zašto se borimo I nikakva nas podmetanja u toj borbi neće smesti. Ako ja danas kažem da želim za nekoliko godina voditi zemlju kao premijer, mnogi će se smijati. Međutim, ja znam da će tako biti, to je naš cilj i mi ćemo ga ostvariti. Ne ulazim u bitke koje su unaprijed izgubljene.

Mislite li da ste idući premijer?

Svaka stranka ide na izbore s namjerom da pobijedi i provede svoj program. To nam je krajnji cilj, stoga – da, mislim. Ne tvrdim da će to biti na idućim izborima, ali prije ili poslije hoće. Nisam ušao u politiku da držim vladu Washingtonu ili Bruxellesu, već da od Hrvatske stvorim suverenu zemlju.

Kada ste kao jedini zastupnik Živog zida ušli u Sabor, nitko se s vama nije družio. Kako je danas?

Nisam osoba koja govori jedno, a radi drugo. Ako u sabornici s nekim nemam zajednički jezik, teško da ću s njim privatno sjediti i ispijati kave. Nemam vremena za površna druženja, besmislene ručkove i bezvrijedne rasprave iz kojih nisam izašao ništa intelektualno bogatiji nego sam ušao.

Kakav mentalitet prevladava u Saboru?

U Saboru prevladava mentalitet neodgovornosti i odvojenosti dobrog dijela zastupnika od realnosti života prosječnog građanina. U ovakvom sazivu Sabora ključne reforme neće se dogoditi pa da mandat traje i 20 godina. Vladajuća se većina prije svega brine o vlastitim povlasticama, a promjene kojima se bavi kozmetičke su naravi, najčešće prema direktivama iz inozemstva. Svaka inicijativa koja bi išla na korist građana usporava se, „razvodnjava“ i u konačnici opstruira i odbacuje. Većina zastupnika ne shvaća realnost života u Hrvatskoj, njihov uvid u stvarnost obično završava već kod Kamenitih vrata.

Čini li vam se da se mnogi trude kopirati Živi zid?

Tesla je svojedobno rekao da mu nije žao što kradu njegove ideje, već što nemaju svoje. Mnogi su iznenađeni time što smo se održali u politici, evo već više od šest godina, a posebno činjenicom da nam je rejting manje-više u kontinuiranom porastu. Zbog toga nas oporbene stranke pokušavaju dijelom kopirati. Neki nastupaju otvorenije u izražavanju stavova, drugi shvaćaju važnost društvenih mreža za proboj kroz medijsku blokadu. Nemamo ništa protiv da se drugi koriste našim metodama, ali naš je stav da trebamo biti originalni, a ne kopije pojedinih stranaka. Birače je teško prevariti, pa je od plagiranja u konačnici veća šteta od koristi. Očiti pokušaji kopiranja, među ostalim, jasno pokazuju da je većina stranaka bez jasno razrađene strategije djelovanja, što nije dobro za političku scenu u cjelini. Recimo, Maras nikad neće biti Pernar.

Nedavno ste dobili i kćer. Namjerno niste to otkrivali ranije ili se slučajno tako dogodilo?

Jednostavno nisam imao potrebu dijeliti s javnošću tu informaciju, kao što nisam ni sa Ksaverom. Za njega su mediji slučajno saznali.

Hoćete li imati još djece?

Zasad ne, ponajprije zato što se supruga želi vratiti poslu u punom radnom vremenu.

Vraća li se u politiku?

Vladimira već šest godina vodi cjelokupan marketing i PR stranke, odradila je sve kampanje, za Živi zid je ona nezamjenjiva. Hoće li u Sabor u ovome sazivu, ovisi isključivo o njoj.