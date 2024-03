Biste li se upustili u ovu avanturu? Najdulja ruta vlakom traje 21 dan, a prolazi kroz čak 13 država

Jeste li ikada razmišljati ''provozati'' se najduljom rutom vlakom na svijetu? Sve koji vole avanture mogla bi tako zainteresirati najdulja izračunata ruta na svijetu koja se može proći vlakom, i to u 21 dana putovanja. Ovaj put, piše The Travel Bible, započinje u Portugalu, prolazi cijelom Europom pa odlazi u Aziju sve do Singapura.

Iako bi putovanje zrakoplovom od Portugala do Singapura bilo svakako brže, vrijedno je spomenuti kako ova hipotetski izvediva ruta u čak 18.755 kilometra prolazi kroz čak 13 zemalja te svakako predstavlja velik doživljaj za sve koji se na to putovanje odvaže.

Iako to ranije nije bilo moguće, ova najdulja ruta vlakom na svijetu postala je izvediva nakon što je Kina upogonila svoju željeznicu vrijednu 6 milijardi dolara koja ide od Botena do Vientianea u Laosu.

Naime, ova ruta kreće u gradu Lagos na samom jugu Portugala. Potom se vlakom ide kroz Španjolsku do Pariza, a onda i do istočne Europe, Bjelorusije, pa do Rusije kroz Moskvu. Nakon toga ruta se nastavlja dobrim dijelom kroz Rusiju poznatom Transibirskom željeznicom kojom se za šest dana dolazi u Peking u Kini, a prolazi i kroz Mongoliju. Nakon toga se ruta nastavlja do Laosa, pa do Bankoka na Tajlandu, a na samom kraju do Malazije te naposljetku Singapura.

Cijena ovog nevjerojatnog putovanja ispala bi oko 1.200 eura, što nije puno više od avionske karte koja bi inače koštala od Europe do Singapura.

