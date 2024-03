Bio je najbolji prevarant. Zato su ga i angažirali šefovi FBI-a

Imao je jedva 21 godinu, a do tada je “radio” kao pilot Pan Ama, šef pedijatrije, predavač sociologije... Da bi to radio, nisu mu trebale nikakve škole ni fakulteti, već je sam sebi stvarao identitete. Lažne, naravno. Time se doveo i situaciju da neprestano bježi pred policijom, pa je tako do svoje 21. godine preletio oko 1,5 milijuna kilometara te je s pomoću lažnih čekova ukrao 4,5 milijuna dolara!?

Istodobno je za njim bila raspisana tjeralica u 26 država, a kada je u svojoj 21. godini uhićen u Francuskoj, njegovo je izručenje zatražilo nevjerojatnih 12 zemalja. U tom vremenu dva je puta uspio pobjeći vlastima, a o njegovu životu poslije je napisana knjiga te je snimljen film “Uhvati me ako možeš”, u kojem su glumili Leonardo di Caprio i Tom Hanks.

On je Frank Abagnale Mlađi, jedan od najpoznatijih svjetskih varalica koji je, paradoksalno, nakon odsluženja polovice dosuđene mu kazne, pristao raditi za – FBI. Posao mu je bi da organima reda pomogne u razotkrivanju krivotvoritelja. Poslije je osnovao tvrtku koja se bavila sigurnošću, a kuriozitet je i da jedno od njegove djece radi za FBI.

A cijela te nevjerojatna priča počela je 1948. kada se Abagnale rodio u obitelji s petero djece. Sve do njegove 16. godine bio je normalni tinejdžer. Onda su mu se roditelji razveli, a Abagnale je jedini ostao živjeti s ocem. Otac mu je dao kreditnu karticu kako bi njome mogao kupovati benzin, a on je na njoj napravio dug od 3400 dolara koji je njegov otac na kraju platio kamataru koji mu se pojavio na vratima.

Normalne račune koji su stizali u pošti Abagnale je bacao u smeće prije nego što bi ih otac uspio vidjeti. Kada je shvatio da može dobro živjeti od tuđeg novca, Abagnale je odlučio krivotvoriti bankovne račune. Promijenio je brojeve uloženih listića u banci, pa je novac išao na njegov račun svaki put kada bi netko drugi polagao novac na račun u banci. Sam je ispisivao stotine čekova bez pokrića, pa je otišao u debeli minus potrošivši tisuće i tisuće dolara.

Kada mu je dosadilo krivotvoriti čekove, Abagnale je poželio besplatno putovati. Dosjetio se da se predstavlja kao pilot Pan Ama, a onima koji bi ga nešto pitali, kazao bi da nije na dužnosti, već da putuje u neku zemlju u kojoj čeka ukrcavanje na vlastiti let. Tako je mogao putovati i odsjedati u hotelima na račun Pan Ama, a tako je od 16. do 21. godine uspio posjetiti 26 zemlja te imati oko 250 letova. Da bi sve bilo vjerodostojnije, krivotvorio je i dozvolu za pilotiranje, no sam nikada nije pilotirao. Kada bi mu to i bilo ponuđeno, odbijao bi uz navode da nikada ne leti kad – pije.

No u nekom trenutku njegova je prijevara razotkrivena pa je odlučio “promijeniti” karijeru, i to tako što se ovaj put predstavljao kao doktor. Smatrao je da će tako lakše doći do stana, a u tome je bio tako uspješan da je u jednoj bolnici u Georgii radio godinu dana kao šef pedijatrije a da nitko nije shvatio da nema nikakvo liječničko obrazovanje!? Neznanje je prikrivao tako što se šalio sa zaposlenicima, kojima su se pak sviđale njegove manire, zbog čega su mu potpuno vjerovali.

No nakon nekog vremena Abagnale je shvatio ne samo da bi mogao biti razotkriven već i da ugrožava živote drugih, pa je otišao u Louisianu, gdje se pretvarao da je pravnik. I u tome je bio vrlo uspješan pa se čak zaposlio i u uredu državnog odvjetnika. Nakon što se pretvarao da je pravnik, pretvarao se i da je profesor sociologije, pa je jedan cijeli semestar proveo predajući sociologiju na jednom američkom sveučilištu!?

Abagnale je tako išao iz uloge u ulogu, dok mu sve to nije dosadilo, te se ponovno vratio ulozi pilota. To se pokazalo kobnim za njega jer se za njegove brojne prijevare već pročulo, a tražili su ga diljem Amerike te u 26 zemalja svijeta. Uhićen je u Francuskoj dok se pokušao ukrcati na avion Air Francea, a nakon što je u Francuskoj odslužio kaznu od šest mjeseci zatvora, Francuzi su ga izručili Švedskoj.

Švedska ga je trebala izručiti Italiji, no umjesto toga izručili su ga SAD-u, gdje je osuđen na 12 godina zatvora. Dok je služio prvih pet dosuđenih mu godina kazne, uspio je pobjeći dva puta – jednom iz zatvora, drugi put s aerodroma JFK pri nekom transportu. Koliko je vješt varalica bio, svjedoči i to što je prije bijega iz zatvora uspio prevariti zatvorske čuvare tvrdeći da nije zatvorenik, već inspektor na tajnom zadatku, što mu je omogućilo ugodniji nastavak boravka u zatvoru. Kada je odslužio pet od 12 godina kazne, FBI mu je ponudio da im u zamjenu za smanjenje kazne pomogne loviti prevarante, a na koncu je za život zarađivao tako što je banke podučavao kako da uoče prevarante.

