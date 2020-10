Bild tvrdi: Novi lockdown u Njemačkoj počinje 2. studenog

Njemački državni vrh na čelu s kancelarkom Angelom Merkel dogovara se zajedno s premijerima saveznih pokraja o postroženju mjera kako bi se zaustavio ubrzani rast broja novooboljelih. Iako su nove mjere prema ranijim nacrtima trebale značiti zatvaranje samo restorana i barova dok bi škole i vrtići ostali otvoreni, njemački Bild tvrdi kako su Merkel i premijeri pokrajna dogovorili novi lockdown koji bi trebao početi s 2. studenom.

Prema novim mjerama ljudi bi mogli izlaziti samo s članovima vlastitog kućanstva, stoji u tekstu prijedloga suzbijanja virusa u Njemačkoj u kojoj je u utorak ujutro potvrđeno 14.964 novozaraženih osoba. Predviđene su stroge kazne za one koji prekrše propise, no ne iznose se pojedinosti o tome.

Eksponencijalni rast u gotovo svim njemačkim pokrajinama govori da brojne zdravstvene vlasti ne mogu ući u trag svim infekcijama i zato je nužno smanjiti kontakte među ljudima u nadi da tako jake mjere neće biti potrebne tijekom Božića.

Ako čelnici 16 njemačkih saveznih pokrajina prihvate nacrt novih mjera na telefonskoj konferenciji predviđenog kasnije u srijedu, tada će se zatvoriti dvorane za fitness, klubovi i kino dvorane, kazališta i operne kućne te koncerti. Trgovine bi mogle ostati otvorene budu li primjenjivale stroge higijenske mjere i ograničile broj kupaca, a restorani će isporučivati hranu samo za dostavu.

Vlada je do sada izbjegavala uvesti drugo zaključavanje pošto je prvo razdoblje takvih mjera teško pogodilo gospodarstvo. No Merkel je u utorak upozorila na opasnost za njemački zdravstveni sustav ako zaraza nastavi eksponencijalno rasti, a ministar Peter Altmaier rekao je da bi Njemačka do kraja tjedna mogla imati 20.000 novozaraženih na dan.

Altmaier je za njemačku mrežu ARD u srijedu kazao: "U vrlo smo teškoj situaciji s pandemijom. Brojke zaraze eksplodiraju i prijete kapacitetu zdravstvenog sustava i prema tome i ljudskim životima i mi moramo djelovati".

Predviđa se da savezna vlada osigura financijsku pomoć tvrtkama koje će biti najteže pogođene zatvaranje, stoji u nacrtu koji će biti predstavljen kasnije u srijedu. Samo "nužna, neturistička" noćenja bit će dopuštena, a bordeli, bazeni, kozmetički studiji i saloni za masaže i tetoviranje morat će se svi zatvoriti. Ostat će otvoreni frizeri i fizioterapeutski centri.

VIDEO: Ministar Vili Beroš: Naredio sam potpunu mobilizaciju zdravstva!