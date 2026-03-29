U SAD-u raste broj oboljelih od 'bijele kuge': 'Bez liječenja ona uništava pluća, a vi propadate'

Sjedinjene Američke Države imaju jednu od nižih stopa oboljelih od tuberkuloze na svijetu, no broj slučajeva tamo raste od 2020. godine, što poništava trend pada koji je trajao tri desetljeća. Takozvana "bijela kuga" ponovno je najsmrtonosnija zarazna bolest na svijetu, nakon što su je nakratko prestigao COVID-19. Prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), koje donosi New York Post, prošle je godine u SAD-u prijavljeno 10.260 slučajeva tuberkuloze. Pritom, ističe se kako bi stvarni broj oboljenja mogao biti i veći jer se simptomi često zamjenjuju za gripu ili druge bolest.

Na globalnoj razini, oko polovice ljudi s neliječenom aktivnom tuberkulozom umire od bolesti. Naime, svake godine diljem svijeta ta bolest ubije oko 1,5 milijuna ljudi. "Bez liječenja ona uništava pluća, a vi propadate. Proizvodi kemikalije u vašem tijelu koje potiskuju apetit. Prestajete jesti, a vaše tijelo prestaje funkcionirati", pojasnila je dr. Michelle Barron, glavna direktorica za prevenciju i kontrolu infekcija u UCHealthu.

Prije nekoliko dana, 24. ožujka, obilježen je i Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze. Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) tada je izvijestio kako se on obilježava u znak sjećanja na 1882. godinu kada je dr. Robert Koch otkrio uzročnika te bolesti – bakteriju Mycobacterium tuberculosis. "Tuberkuloza se najčešće prenosi s osobe koja boluje od plućne tuberkuloze na drugu osobu putem sitnih čestica zaraženog zraka koje se stvaraju kada bolesna osoba kašlje, kiše, pjeva ili govori. Vjerojatnost prijenosa ovisi o duljini i učestalosti kontakta te količini uzročnika u zraku. Bolest može zahvatiti različite organe, ali se u najvećem broju slučajeva razvija u plućima", pojašnjava HZJZ.

"Iako se tuberkuloza često doživljava kao bolest prošlosti, ona i dalje predstavlja značajan javnozdravstveni izazov", dodaje se te napominje kako se posljednjih godina bilježi blagi porast broja oboljelih. Što se tiče situacije u Hrvatskoj, već godinama se bilježi niska incidencija tuberkuloze. Godine 2024., primjerice, prijavljena su 282 novooboljela.