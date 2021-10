Bidenov povijesni plan ruši senator iz njegove stranke

Da bi uspio u svojim politikama, američki predsjednik Joe Biden ponovno mora uvjeriti svog imenjaka. U nedjelju se susreo s ključnim demokratskim senatorom Joeom Manchinom koji se djelomično protivi njegovim velikim paketima ulaganja u infrastrukturu i povećanja socijalne države. Manchina je Biden ugostio u svom domu Delawareu zajedno s liderom demokrata u Senatu Chuckom Schumerom.

Manchin je konzervativni demokrat, centrist koji se ideološki nalazi između Bidenove lijeve Demokratske i desne Republikanske stranke. Zato se i ne slaže s nekim aspektima Bidenovih planova vezanim za veću državnu intervenciju u ekonomiju. Naročito mu smetaju prijedlozi borbe protiv klimatskih promjena i ulaganje od 150 milijardi dolara kojima bi se subvencioniralo kompanije koje prijeđu na korištenje obnovljivih izvora energije. Manchinova država, Zapadna Virginia, jedan je od najvećih proizvođača ugljena i prirodnog plina u SAD-u.

– Senator Manchin jasno je izrazio skepsu prema korištenju novca poreznih obveznika kako bi se privatnim kompanijama platilo da naprave stvari koje već rade – rekao je senatorov glasnogovornik.Schumer i Biden pokušavaju nagovoriti Manchina da podrži Bidenov plan o većim državnim ulaganjima, a predsjednica Kongresa Nancy Pelosi koja podržava Bidenove planove rekla je da su demokrati blizu dogovora i da se nada da će o njemu glasati već ovog tjedna.

Demokrati vjeruju da bi nove državne izdatke mogli financirati novim porezima za bogate, no kritičari ih optužuju da se radi o prevelikim iznosima. Manchin je signalizirao Bidenu da bi mogao pristati na investicije u državu blagostanja, od isplata obiteljima do proširenja dostupnosti zdravstvenog osiguranja, u iznosu od 1,75 bilijuna dolara u sljedećih deset godina. Lijevi dio Demokratske stranke želi pak da taj plan sadrži čak dvostruko veći iznos.

Zbog izjednačenih snaga u Senatu Manchin i druga umjerena senatorica Demokratske stranke Kyrsten Sinema imaju vrlo veliku moć jer Bidenu za svaki njegov zakon treba podrška ovo dvoje senatora. No njih dvoje isto su se tako našli na udaru kritika aktivista koji smatraju da koče Bidenovu agendu pomoći siromašnima. Manchin je jedan od rijetkih preostalih konzervativaca u stranci. Jedan je od razloga za to i Zapadna Virginia, savezna država iz koje dolazi i koja na izborima redovito podržava republikanske kandidate za predsjednika. Kad bi on jednostavno provodio sve politike Demokratske stranke, žali se senator, izgubio bi izbore, a demokrati time većinu u Senatu.

