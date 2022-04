Biden: Rat u Ukrajini je u kritičnom razdoblju. Još nema dokaza da je Mariupolj potpuno pao

Američki predsjednik Joe Biden najavio je dodatnu sigurnosnu pomoć Ukrajini. "Danas najavljujem 800 milijuna dolara vojne pomoći kako bi se dodatno povećala sposobnost Ukrajine da se bori na istoku, u regiji Donbas", rekao je Biden.

Novi paket uključivat će teško topničko oružje, desetke haubica, 144.000 streljiva i taktičke bespilotne letjelice, rekao je Biden.

Biden je također poručio da je rat u Ukrajini u "kritičnom razdoblju".

"Sada smo u kritičnom vremenskom razdoblju kojim se postavljaju temelji za iduću fazu rata. Sjedinjene Države i naši partneri i saveznici što je brže moguće nastavljaju pružati Ukrajini potrebnu opremu", kazao je. Biden kaže da će sljedećeg tjedna podnijeti službeni zahtjev Kongresu za drugi dodatni paket financiranja za Ukrajinu

Također je najavio zabranu da u američkim lukama pristaju brodovi koji su na bilo koji način povezani s Rusijom.

"Niti jedan brod koji plovi pod ruskom zastavom, ili koji je u ruskom vlasništvu ili kojim upravljaju ruski interesi, neće smjeti pristati u luci Sjedinjenih Država ili pristupiti našim obalama", rekao je Biden.

Biden je rekao da novim akcijama Sjedinjenih Država namjeravaju poslati poruku ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. "Jedinstvom s našim saveznicima i partnerima i naše jedinstvo s ukrajinskim narodom šalje nepogrešivu poruku Putinu: on nikada neće uspjeti dominirati i okupirati cijelu Ukrajinu. Neće”, rekao je.

Američki predsjednik rekao je i da je "upitno" kontrolira li ruski predsjednik Vladimir Putin Mariupolj. "Upitno je kontrolira li on Mariupolj", rekao je Biden dodajući: "Još nema dokaza da je Mariupolj potpuno pao."

Biden je također pozvao Putina da dopusti humanitarnu pomoć u Ukrajinu kako bi omogućio onima koji su zarobljeni unutar čeličane da izađu.

Najavio je i novi program koji će Ukrajincima koji bježe od rata s Rusijom omogućiti privremeni život u SAD-u.

Projekt "Unite for Ukraine", omogućit će Ukrajincima s američkim sponzorom da žive u SAD-u do dvije godine. Međutim, predsjednik Biden kaže da to neće pružiti put do državljanstva. Velika Britanija je uvela sličnu shemu posljednjih tjedana, dopuštajući Britancima da otvore svoje domove Ukrajincima koji bježe od sukoba.

Do sada je više od pet milijuna Ukrajinaca pobjeglo od rata.

