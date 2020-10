Biden prestigao bolesnog Trumpa

U američkom političkom žargonu termin “October surprise”, listopadsko iznenađenje, rezerviran je za vijest ili razvoj događaja koji se neočekivano pojavi u mjesecu koji prethodi izborima za predsjednika SAD-a i šokantno utječe na ishod izbora. Čini se da je ovaj put to listopadsko iznenađenje upravo činjenica da je predsjednik Donald Trump zaražen koronavirusom, koji je proteklih mjeseci, nakon izbijanja globalne pandemije, pokušao ignorirati i umanjivati opasnost koju donosi. Trump se u dosadašnjem tijeku kampanje trudio da koronavirus, kojim je zaraženo 7,3 milijuna Amerikanaca i od kojeg je njih 208 tisuća umrlo, ne bude glavna tema kampanje, a kad je o njemu i govorio građane je uvjeravao da pandemija samo što nije završila ili se rugao na račun toga što njegov protukandidat Joe Biden nosi masku i oprezno poštuje savjete epidemiologa o socijalnom distanciranju. Trump je sve to, i nošenje maske i mjere socijalnog distanciranja na svojim skupovima, s ponosom ignorirao.

Korona važnija od ekonomije

Ali sada, kad se već treće jutro budi u predsjedničkom apartmanu vojne bolnice Walter Reed kao pacijent obolio od COVID-a, i njegove poruke na Twitteru zvuče pomirljivije, pa u njima koronavirus više nije obična gripa, nego pošast ili kuga. Listopadsko iznenađenje dovelo je do toga da se kao glavna tema mjesec dana prije izbora nameće predsjednikovo upravljanje koronakrizom. A ono je, po ocjeni mnogih, bilo nekompetentno i u sukobu s činjenicama i znanošću. Pristojna i demokratska Amerika šalje predsjedniku želje i molitve za što brže ozdravljenje.

>> VIDEO Melania i Donald Trump pozitivni na koronavirus

No s dijela ljevice bilo je i neprimjerenih i primitivnih poruka, pa je tako bivša glasnogovornica gospođe Hillary Clinton napisala da priželjkuje Trumpovu smrt, no gesta Trumpova protukandidata Bidena, koji je povukao sve negativne TV reklame iz etera dok predsjednik leži u bolnici, govori više od svega. Biden je nastavio kampanju, vodi u anketama na nacionalnoj razini, a i na razini svih ključnih saveznih država o kojima često ovisi ishod predsjedničkih izbora. Prema jednom istraživanju koje je proveo američki politički statističar Nate Silver, koronavirus je najvažnija predizborna tema za 31,7 posto američkih birača, ispred ekonomije koja je najvažnija za 21,6 posto. Još nije jasno kada će i hoće li uopće predsjednik Trump moći nastaviti predizbornu kampanju onako kako je to zamislio, napadačkim stilom u TV sučeljavanjima prekidajući Bidena i pojavljivanjem na velikim skupovima. U subotu je rečeno da je “sljedećih 48 sati ključno” u Trumpovoj borbi protiv COVID-a.

To znači da bi se u ponedjeljak navečer ili utorak ujutro po srednjoeuropskom vremenu moglo s većom sigurnošću znati prijeti li Trumpu pogoršanje ili ide prema pobjedi nad bolešću i s novom nadom da nakon te pobjede može pobijediti i Bidena na izborima. Doznalo se da je u petak, prije no što je helikopterom prebačen u bolnicu Walter Reed, predsjednik Trump imao visoku temperaturu i da mu je razina kisika u krvi toliko počela padati da su mu liječnici u Bijeloj kući dali dodatni kisik kao terapiju. Od dolaska u bolnicu, međutim, nije bilo potrebe za terapiju kisikom, Trumpovo stanje bilo je stabilno.

– Došao sam ovdje jer se nisam baš osjećao dobro, no sad se osjećam puno bolje. Trudimo se da se sasvim vratim. I mislim da ću se vratiti uskoro i veselim se što ću dovršiti kampanju onako kako sam je i započeo – poručio je Trump u videoporuci koju je preksinoć objavio na Twitteru.

– Samo vam želim reći da se osjećam bolje. Ne znam kako će mi biti sljedećih par dana, pretpostavljam da će to biti pravi test, tako da ćemo vidjeti što će se dogoditi sljedećih nekoliko dana – dodao je. Zahvalio je liječnicima i medicinskom osoblju bolnice Walter Reed i dodao da se “bori za sve one milijune ljudi diljem svijeta” kojima se dogodilo što i njemu, da su se zarazili COVID-om. Osim eksperimentalne koktel-terapije, koju je našim čitateljima u jučerašnjem broju ekskluzivno pojasnio najupućeniji hrvatski znanstvenik Ivan Đikić, predsjednik Trump prima i dvije vrste monoklonskih protutijela koja, kako dodaje prof. Đikić, izravno blokiraju ulazak virusa u druge zdrave stanice oboljelog.

To je bolje nego terapija plazmom. Očito je da Trump ima vrhunsku zdravstvenu skrb, ali u tome što prima ima i eksperimentalnih stvari, što znači da se i američki liječnici i američki predsjednik na neki način kockaju da će baš tim koktelom 74-godišnji Trump pobijediti COVID. Američki mediji izvještavajući o toj situaciji bez presedana ukazuju na to da je službeno komuniciranje iz Bijele kuće i bolnice Walter Reed o predsjednikovu zdravstvenom stanju vrlo zbunjujuće. U izjavi novinarima u subotu prijepodne, predsjednikov osobni liječnik dr. Sean Conley i njegovi suradnici ostavili su dojam da je Trumpu COVID dijagnosticiran više od 24 sata prije od trenutka kad je javnost o tome obaviještena. Kasnije je priopćenjem Bijele kuće objašnjeno da su se liječnici krivo izrazili, da nisu dobro zbrojili sate i dane.

Nagla promjena

Nakon izjava liječnika pred kamerama, Trumpov šef kabineta Mark Meadows brifirao je novinare “off the record” tvrdeći da je Trumpovo stanje u petak bilo zabrinjavajuće i da su sljedeća dva dana ključna za ocjenu hoće li se predsjednik izvući bez težih tegoba. Trump se, navodno, naljutio zbog tog Meadowsova komentara, što je nagnalo Meadowsa da se kasnije pojavi na Fox Newsu, znajući da Trump gleda taj televizijski program, i izjavi da se Trumpu zdravstveno stanje “nevjerojatno poboljšalo”.