Mijić: Životna ugroza Trumpa mogla bi mu donijeti i neke nove birače

Prvi čovjek SAD-a i njegova supruga su u karanteni. Nakon što je ustanovljeno da savjetnica predsjednika SAD-a ima koronavirus, Donald i Melania Trump testirani su na COVID-19 i njihovi rezultati bili su pozitivni.

– Večeras smo prva dama i ja testirani i pozitivni smo na COVID-19. Odmah počinjemo četrnaestodnevnu izolaciju i proces oporavka. Uspjet ćemo zajedno – objavio je Trump na Twitteru.

Odlazak u karantenu događa se u tijeku kampanje za predsjedničke izbore koji će se održati 3. studenoga. Prva debata između Trumpa i oponenta Joea Bidena održana je 29. rujna, a iduća je na rasporedu 15. listopada, no Trumpova karantena trajala bi do 16. listopada pa treba još vidjeti što će biti s njom. Otkazani su i politički skupovi koji su bili zakazani u idućim danima i tek treba vidjeti kako će se to odraziti na kampanju i izbore.

– Pozitivan test na COVID-19 sigurno remeti planove Donaldu Trumpu, ali ne mora nužno negativno utjecati na njegovu kampanju. Bude li se osjećao dobro, sve medijske nastupe može odraditi iz svog dnevnog boravka, pa mu uz ionako intenzivno korištenje društvenih mreža sigurno neće nedostajati medijskog prostora. Ono što je očiti problem jest organizacija skupova koji su Trumpu, za razliku od Bidena, jako važni. Tu će njegova kampanja morati pronaći alternativna rješenja – rekao nam je politički komentator Mate Mijić.

Sada kada nije u mogućnosti održavati skupove, kojim kanalima bi Trump trebao tražiti put do građana?

– Video, video i samo video. Trump je medijska osoba, showman, i mislim da će bez većih problema, bude li zdravstveno u redu, iskoristiti sve prednosti video formata i društvene platforme za brzu i relativno jeftinu distribuciju video sadržaja. Nemojmo zaboraviti da je Trump miljenik velikog broja Amerikanaca i da će zabrinutost za njegovo zdravlje i zdravlje njegove obitelji dodatno ojačati tu vezu. Dapače, životna ugroza i ranjivost mogle bi mu donijeti i neke druge birače, ali to jako ovisi o tome kako će na ovu situaciju reagirati on i njegovi oponenti – objasnio je Mijić.

Hoće li nakon ovoga Trump promijeniti retoriku oko koronavirusa i što bi na to rekli njegovi glasači?

– Trump je svašta izjavljivao o koroni, ali se već na samome početku pokazao odgovornijim od svojih oponenata, što se često zaboravlja. Dok je on nastojao ograničiti širenje virusa iz Kine u SAD, oni su ga proglašavali rasistom i pozivali građane u newyorški Chinatown. Guverneri iz redova demokrata nisu ništa bolje reagirali od federalnih vlasti, vodstvo demokrata otvoreno je kritiziralo Trumpov oprez i čvrst stav prema Kini na početku pandemije, ali čim su shvatili da je politički oportuno iskoristiti koronu za napade na Trumpa, promijenili su ploču. U prvoj debati tako smo mogli vidjeti da Joe Biden optužuje Trumpa da je lockdownom uništio ekonomiju, a sam je zagovarao još duži i rigorozniji lockdown. Puno je tu licemjerja i laži tako da ni s jedne strane ne očekujem promjenu stajališta do izbora. Rovovi su iskopani i teško će se tu nešto promijeniti – rekao je Mijić.

Debate su važan dio izbora u SAD-u i prati ih veliki broj građana, no prvu debatu pratilo je prema procjenama 28,7 milijuna gledatelja, dok je na prošlim predsjedničkim izborima raspravu između Trumpa i Hillary Clinton pratilo znatno više ljudi, oko 45 milijuna.

Je li većina građana čvrsto odlučila kome će dati glas?

– Većina sigurno zna kome će dati glas, ali većina ne odlučuje o izborima osim u slučaju da masovno bojkotira svoju opciju. Manjina neodlučnih i željnih promjena i ovaj će put odlučiti tko će postati predsjednik. Što se gledanosti same debate tiče, prije četiri su godine bile drukčije okolnosti. Imali smo politički prekaljenu Hillary Clinton i politički neiskusnog, ali vrlo oštrog, jasnog i provokativnog protukandidata Trumpa. Svi su željeli vidjeti kako će se Trump snaći u strukturiranoj političkoj debati. Sad su odnosi ipak drukčiji – Trump je postao političar, a njegov je izazivač prošao svoje najbolje godine i teško može ponuditi nešto novo – objasnio je Mijić.