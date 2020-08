'Bez velikih promjena SDP-u prijeti polagano, ali sigurno marginaliziranje'

Ovog tjedna tri pitanja postavili smo političkom analitičaru Peri Maldiniju.

1. Prema najnovijem istraživanju Crobarometra HDZ-u blago raste potpora te je i dalje najjača stranka po rejtingu u javnosti. Što je razlog tome?

Više je razloga. Najprije, ljetno je razdoblje i u političkom životu je malo događanja. Dominantna tema su porast broja zaraženih i epidemiološke mjere koje vlast provodi, pa se pozitivna recepcija njihova djelovanja u tom području odražava i na rast rejtinga HDZ-a.

Tome su nesumnjivo pridonijele i političke poruke uz 25. obljetnicu Oluje, ali i evidentna pasivnost oporbe. Nakon izbornog neuspjeha SDP je u ozbiljnoj krizi i trenutačno se još ne naziru ni ljudi ni programski prijedlozi koji bi stranku vodili konsolidaciji i priskrbili im veću potporu građana. Domovinski pokret se ne može osloboditi poslijeizbornog razočaranja zbog očekivane, ali nedobivene potpore koja bi im omogućila sudjelovanje u političkom odlučivanju.

Taj se osjećaj očito prenio i na njihove podupiratelje koji su se osuli. Nekoliko sporadičnih kritika koje su vladajućima u međuvremenu uputili Domovinski pokret i Most nisu bile uvjerljive. Naprotiv, samo su podsjetile na izostanak strukturiranih politika koje bi mogle biti alternativa vladajućima. Konačno, brzo i učinkovito konstituiranje izvršne vlasti nakon izbora te kontinuitet djelovanja, osobito provedba epidemioloških i socioekonomskih mjera u upravljanju korona krizom, nisu ostavili prostora za ozbiljniju kritiku.

2. SDP je i dalje u padu. Može li se ta stranka oporaviti te vratiti utjecaj i ugled kakav je prije imala ili se SDP-ova “zvijezda” polako, ali sigurno gasi?

Ako će SDP uspjeti prevladati dugotrajne unutarnje podjele i iznjedriti vodstvo koje može okupiti članstvo i konsolidirati stranku oko kvalitetnog političkog programa, tada je moguće očekivati izlazak iz duboke krize u koju je stranka zapala.

Da bi SDP uspio povratiti status druge političke opcije u državi, mora ponuditi jasan i konzistentan politički program koji će okupiti i aktivirati stranačko članstvo te jasno definirati političku poziciju stranke, ne samo na svjetonazorskim i ideološkim pitanjima već poglavito onim socioekonomskim, što bi socijaldemokraciji trebalo biti imanentno.

Uz to, nužna je strukturna i organizacijska reforma stranke s obzirom na dugogodišnju zapuštenost stranačkih organizacija i pretežno vođenje stranke iz središnjice. To je svakako proces koji će potrajati i uskoro ćemo vidjeti ima li SDP ljudi, ideja i snage to ostvariti. Drukčije, prijeti im polagano, ali sigurno marginaliziranje.

3. Ima li platforma Možemo! potencijala postati i izrasti u novog lidera opozicije?

Svoj izborni uspjeh Možemo! može održati, čak i povećati, ako će uspjeti svoj inherentni aktivizam pretočiti u klasične oblike političkog djelovanja kroz institucije vlasti, kojih su sada dio. Dio SDP-om razočaranih birača već im je dao potporu, pa će to ovisiti i o procesima u SDP-u. Za sada, međutim, nije izgledno da bi ih mogli zamijeniti.

Video - Jakšić: HDZ ima afere, od Beroša, Rimac. To SDP treba komunicirati