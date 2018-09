Bez Milinovića, Plenković ima 76 ruku

Darko Milinović, ličko-senjski župan i član Predsjedništva HDZ-a kojem prijeti izbacivanje iz stranke, jučer se u Sabor došao informirati o eventualnoj aktivaciji svoga saborskog mandata ako ga Visoki časni sud, po nalogu vrha HDZ-a, izbaci iz stranke jer je sa pet autobusa punih ličkih HDZ-ovaca neki dan zaposjeo središnjicu HDZ-a zbog više puta odgođenih izbora za gospićki i lički HDZ.

U slučaju Milinovićeva povratka u Sabor, premijer Plenković više ne bi mogao računati na iole čvrstu većinu jer bi ona pala na samo 76 ruku budući da Milinović, izbace li ga iz stranke, ne kani davati bezrezervnu podršku premijeru i HDZ-u. Svoju ruku uvjetovat će krupnim projektima za Liku, a pitanje je bi li ih Vlada mogla ispuniti. Vrati li se u Sabor, iz parlamentarnih klupa morat će – ironije li sudbine – izići Marijan Kustić, Milinovićev protukandidat na izborima za ličko-senjski HDZ koji ima podršku vrha HDZ-a. Kustić je, naime, u Sabor ušao kao zamjena Milinoviću koji je iz parlamenta otišao nakon što je postao ličko-senjski župan, budući da su te dvije funkcije nespojive.

Iako je HDZ u devetoj izbornoj jedinici (u koju spada Ličko-senjska županija) osvojio osam saborskih mandata, u slučaju Milinovićeva izbacivanja iz stranke po svoj prilici nema straha da bi se od lojalnosti premijeru Plenkoviću odmetnuli još neki zastupnici iz te izborne jedinice. Plenković je jučer u Dubrovniku prilično hladnokrvno komentirao mogućnost dodatnog osipanja svoje parlamentarne većine.

– Nemam problema s bilo kojom vrstom scenarija – rekao je premijer, što implicira da je spreman i na nove izbore ako bi se postojeća klimava većina potpuno raspala. Izbace li Milinovića iz HDZ-a, ta će stranka ostati bez drugog župana nakon što je iz HDZ-a izbačen odnosno otišao požeški župan Alojz Tomašević. No bez obzira na sve, nastavio je Plenković, nema šanse da u HDZ-u toleriraju neozbiljno i neodgovorno ponašanje.

– Vrlo dobro znam kamo vodim Hrvatsku i HDZ. Tko se želi ponašati u skladu s najvišim standardima, izbjegavati ovakve nepotrebne situacije kakva je bila prije dva dana – dobro je došao, a onaj tko misli da se može komunicirati na neki drugi način – za to mora snositi posljedice – rekao je Plenković novinarima u Dubrovniku. Darko Milinović jučer je pak komentirao prijedlog njegova izbacivanja iz stranke donesen na telefonskoj sjednici Predsjedništva HDZ-a.

– Mislio sam da čovjek koji je osnivao stranku, bio potpresjednik Sabora i Vlade, ministar, župan i član Predsjedništva nije zaslužio da ga se izbacuje na telefonskoj sjednici. Htio sam gledati u oči ljude koji me žele izbaciti – rekao je. Uvjeren je, nastavio je, da ga HDZ neće izbaciti i na taj način onemogućiti da se natječe na izborima za lički HDZ u nedjelju 9. rujna.

– Ako me izbace iz HDZ-a, moralno je da mandat ličko-senjskog župana vratim na raspolaganje onima koji su me izabrali, a to su stanovnici te županije – rekao je.