Plenković: Milinovićevo je ponašanje bilo neozbiljno, neodgovorno i nepotrebno

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je u četvrtak da će Predsjedništvo HDZ-a protiv člana tog visokog stranačkog tijela i kandidata za predsjednika ličko-senjskog HDZ-a Darka Milinovića pokrenuti stegovni postupak zbog najtežih povreda članskih obaveza i nanošenja političke štete HDZ-u, istaknuvši kako je njegovo ponašanje bilo neozbiljno, neodgovorno i nepotrebno.

"Smatramo da je Darko Milinović svojim jučerašnjim nastupom nanio političku štetu HDZ-u i ja kao predsjednik stranke, kao i ostali članovi užeg Predsjedništva, nećemo dopustiti da se, u prenesenom smislu, od HDZ-a radi cirkus i nikakva događanja naroda. Smatramo da je to jako loše i nepotrebno jer je sva pitanja koja su bila na dnevnom redu trebao i mogao riješiti sa Povjerenstvom koje je zaduženo za organiziranje izbora", rekao je Plenković novinarima nakon sastanka užeg Predsjedništva HDZ-a.

Zbog toga smo odlučili da će Predsjedništvo HDZ-a protiv Milinovića pokrenuti stegovni postupak zbog najtežih povreda članskih obaveza i nanošenja političke štete HDZ-u, dodao je.

Smatra da se HDZ, kao najodgovornija i najveća stranka, mora znati razlikovati od onih koji nisu ozbiljni. "Za mene je to neozbiljno, neodgovorno i nepotrebno ponašanje", poručio je.

Pojasnio je da su na užem Predsjedništvu stranke raspravljali situaciju vezano uz dolazak jednog broja stranačkih kolega iz Ličko-senjske županije u središnjicu HDZ-a.

Izrazio je žaljenje što župan Ličko-senjske županije Darko Milinović i oni koji su došli s njim nisu prihvatili ponudu za održavanje sastanka sa članovima Središnjeg izbornog povjerenstva HDZ-a i povjerenikom za Ličko-senjsku županiju Darkom Nekićem.

Plenković smatra da je većina članova HDZ-a iz Like koji su, kako je rekao, u središnjici HDZ-a bili lijepo primljeni, došli u "kontekstu koji je bio nagovoren". Drži kako nikakvog razloga za to nije bilo.

Naveo je i da, od svih tema koje su na dnevnom redu u hrvatskom društvu danas, kao što su npr. podaci o rastu BDP-a za 2,9 posto ili od pronalaženja rješenja za isplatu plaća radnicima Uljanik grupe - ovo je nepotrebna tema s kojom bi opteretio stranku i nanio političku štetu.

"Neću dopustiti da bilo koji član HDZ-a na ovakvim bizarnim primjerima nanosi štetu. To ne dolazi u obzir", naglasio je.

Upitan može li se Milinovića izbaciti iz HDZ-a jer se on po tom pitanju poziva na Statut, Plenković je rekao da se može. "To je sve na Časnom sudu. To nije stvar o kojoj odlučuje političko tijelo kao Predsjedništvo koje može pokrenuti stegovni postupak, što će i učiniti", kazao je.

"Mi smo ozbiljni, a onaj koji je neozbiljan mora odgovarati za svoje postupke. Stvar je vrlo jasna", poručio je.

Milinović s dvjestotinjak članova zauzeo središnjicu HDZ-a

Milinović je u srijedu doveo dvjestotinjak članova HDZ-a Ličko-senjske županije sa četiri autobusa u Zagreb kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog odgode stranačkih izbora.

Pri tome su izvikujući "Franjo Franjo" i "Zovi, samo zovi" ušli u središnjicu HDZ-a, odbijajući otići kući dok ne dobiju jamstva o datumu stranačkih izbora u Lici.

Milinović je, nakon četiri sata, ispred Središnjice HDZ-a, izjavio kako su dobili jamstvo da će se stranački izbori za predsjednika ličko-senjske organizacije HDZ-a održati 9. rujna, a nakon toga je, zajedno s dvjestotinjak članova stranke iz županije, otišao iz zgrade stranačke Središnjice.

Kuščević: Digao bih ruku za Milinovićevo izbacivanje iz HDZ-a

Jutros je pak politički tajnik HDZ-a i ministar uprave Lovro Kuščević izjavio kako očekuje najstrožu kaznu, odnosno izbacivanje iz stranke dosadašnjeg šefa ličkog HDZ-a Darka Milinovića zbog manipulacije dijelom članova stranke koje je, nezadovoljan zbog odgode izbora za vodstvo ličko-senjskog HDZ-a, doveo u srijedu u Zagreb u središnjicu stranke.

Dodao je i da bi dignuo ruku za Milinovićevo izbacivanje.

Kuščević je rekao kako se čuo oko svega s Andrejom Plenkovićem, kao i s "nekoliko stotina ljudi s terena", a svi osuđuju "divljačko ponašanje Milinovića i Kolića".

Milinović: Ne može se pokrenuti stegovni postupak jer sam kandidat

Milinović je nakon toga Hini rekao kako propisnik o provođenju unutarstranačkih izbora jasno kaže da se ne mogu pokrenuti stegovni postupci protiv člana HDZ-a od vremena kada se raspišu izbori.

"Svatko ima pravo na svoje mišljenje, pa tako i politički tajnik Lovro Kuščević. Propisnik o provođenju unutarstranačkih izbora jasno kaže u članku 10. da se ne mogu pokrenuti stegovni postupci protiv člana HDZ-a od vremena kada se raspišu izbori. Izbori su raspisani i ja sam punopravni kandidat", rekao je Milinović.

Dodao je da "demokratska stranka, kao što je HDZ, neće onemogućiti bilo kom kandidatu da se kandidira i na taj način opstruira izborni postupak".