Best Wallet-ov ICO od 14,5 milijuna dolara pokreće se usred rasta vlasništva kriptovaluta u SAD-u i novog ciklusa usvajanja

Vodeći Web3 ne-kustodijalni novčanik Best Wallet (BEST) prikupio je sada 14,5 milijuna dolara u svojoj ICO pretprodaji, dok globalno vlasništvo kriptovaluta nastavlja rasti.

Nedavno izvješće Geminija pokazuje značajan porast usvajanja kriptovaluta u svim regijama od 2024. do 2025. Od odobrenja spot ETF-ova za kriptovalute u SAD-u početkom 2024., gotovo dva od pet vlasnika kriptovaluta sada ulažu u njih. Europa također bilježi snažan rast, gdje je 24% ispitanika iz UK-a u 2025. izvijestilo o ulaganju u kriptovalute, u odnosu na 18% u 2024.

Rast u samo jednoj godini bio je značajan, a očekuje se da će šire kripto tržište nastaviti širiti s projekcijom godišnje stope rasta (CAGR) od 13,1% u razdoblju od 2025. do 2030.

S ubrzanim usvajanjem, Web3 novčanik postaje ključan za uključivanje nove generacije korisnika, a Best Wallet je izgradio platformu kako bi zadovoljio sve zahtjevnije potrebe tržišta.

Investitori koji žele sudjelovati u rastu novčanika još se mogu priključiti pretprodaji, no vrijeme ističe. Preostalo je samo 32 sata prije nego što trenutna cijena od 0,025445 USD po BEST tokenu poraste.



Institucionalna snaga i rast maloprodaje mijenjaju kripto krajolik 2025.

Najveći pokretač rasta u 2025. dolazi od institucionalnih igrača. Tvrtke poput Strategy ostavile su veliki trag u industriji, držeći Bitcoin vrijednosti oko 72 milijarde dolara i aktivno koristeći financijske strategije za povećanje svojih ulaganja.

Istovremeno, raste i sudjelovanje maloprodaje. Izvješće Geminija pokazuje da su dok su stanovnici UK-a zabilježili najveću stopu usvajanja u Europi, i Francuska bilježi rast, s 21% ispitanika u 2025. koji posjeduju kriptovalute, u usporedbi s 18% u 2024.

Azija prati isti trend – u Singapuru je vlasništvo poraslo na 28% sa 26% prošle godine, dok Australija bilježi 22% vlasništva u 2025.

Čak i prije nego što je GENIUS Act postao zakon, sentiment je već bio u porastu. Istraživanje provedeno od 18. ožujka do 10. travnja pokazalo je rastuće povjerenje među kripto ulagačima povezano s politikama američkog predsjednika Donalda Trumpa. Gotovo četvrtina ne-vlasnika kriptovaluta u SAD-u izjavila je da je osnivanje Strategic Bitcoin Reserve povećalo njihovo povjerenje u vrijednost kriptovaluta. Isto je mišljenje dijelilo i stanovništvo u UK-u i Singapuru.

Zanimljivo je da izvješće ističe što potiče mnoge prve kupovine: meme kriptovalute.

Francuska predvodi ovu kategoriju, gdje 67% kripto ulagača drži meme kriptovalute. U drugim regijama značajan broj investitora naveo je meme kriptovalute kao svoju prvu kupovinu – 31% u SAD-u, 28% u Australiji i UK-u, 23% u Singapuru, 22% u Italiji i 19% u Francuskoj.

S institucionalnim gomilanjem i rastom maloprodaje koji oblikuju tržište, kripto krajolik brzo se mijenja. Novi ciklus će zahtijevati novčanike spremne odgovoriti na potrebe šire baze korisnika, a Best Wallet je pozicioniran s funkcijama i spremnošću da zadovolji to rastuće tržište.



Best Wallet jača efikasnost transakcija i sigurnost za rastuću bazu korisnika

Best Wallet dosljedno usavršava svoje značajke i transakcijske mogućnosti, učvršćujući status vrhunskog izbora u kripto prostoru i lidera u usvajanju korisnika.

Platforma je narasla na više od 250.000 aktivnih korisnika mjesečno u nešto više od godinu dana, gdje svaki korisnik koristi robusnu infrastrukturu za transakcije.

Kroz integraciju s više od 330 decentraliziranih protokola i preko 30 cross-chain mostova, Best Wallet nudi konkurentne cijene na više od 60 podržanih blockchain mreža.

Trgovanje je također jednostavno putem ugrađene decentralizirane burze (DEX), s razmjenama koje pokreće Rubic. To omogućuje zamjenu tokena bez ručnog povezivanja ili mijenjanja novčanika, u skladu s multi-chain pristupom.

Jednostavno je i dodavanje sredstava (onramping), s MoonPay, Alchemy Pay i još nekoliko podržanih fiat platnih kanala koji nude preko 100 fiat opcija za izravnu kupovinu kriptovaluta.

Ovo je samo jedan aspekt fokusa Best Walleta na transakcije s niskim troškovima. U budućnosti novčanik planira uvesti transakcije bez gas-tokena, što će dodatno optimizirati izvršenje trgovina.

No efikasnost transakcija ne znači mnogo bez sigurnosti. Kao ne-kustodijalni novčanik, Best Wallet omogućuje korisnicima da sami drže svoje privatne ključeve, dok istovremeno koristi Fireblocksovu MPC-CMP tehnologiju za razdvajanje privatnih ključeva u šifrirane dijelove pohranjenih u različitim entitetima, čime se uklanja jedinstvena točka kvara.

Dodatne sigurnosne mjere uključuju automatske filtere za prevenciju prijevara koji detektiraju i skrivaju zlonamjerne tokene, kao i dvofaktorsku autentifikaciju za sigurnost pristupa aplikaciji.

U fazama tri i četiri svog razvojnog plana, Best Wallet će dodati Naprednu zaštitu od prijevara i MEV zaštitu, čime će dodatno ojačati sigurnost korisnika.



Best Wallet je odavno prepoznao ulogu meme kriptovaluta kao ulaznicu u usvajanje

Tim Best Walleta već dugo prepoznaje da su meme kriptovalute glavni ulaz u svijet kripta – još prije nego što je to potvrdilo Geminijevo izvješće. To je potaknulo razvoj jedne od najpopularnijih značajki: Upcoming Tokens (Nadolazeći tokeni).

Upcoming Tokens funkcionira kao skrining alat koji prepoznaje tokene s visokim potencijalom u ranim fazama financiranja. Ovi rani krugovi često predstavljaju najbolju priliku za kupnju tokena po niskim cijenama prije nego što ih velika burza izlista i cijene porastu.

Iako je Upcoming Tokens identificirao više uspješnih meme tokena, nije ograničen samo na meme. Alat odražava vjerovanje Best Walleta da se meme kriptovalute razvijaju, a tržište se okreće projektima koji nude i dodatnu korisnost.

Jedan od istaknutih primjera je Wall Street Pepe (WEPE), meme kriptovaluta fokusirana na korisnost, koja je mjesecima bilježila značajne dobitke unatoč općem usporavanju tržišta. Nedavno je WEPE skočio preko 600% nakon vijesti o integraciji sa Solanom – što su široko prenijeli kripto mediji.

Još jedan primjer je Pepe Unchained (PEPU), Layer-2 meme kriptovaluta koja je ranim ulagačima donijela dobit do 700%. Samo u posljednja 24 sata, PEPU je porastao dodatnih 11%.

Nedavno je Upcoming Tokens uvrstio i Snorter Bot Token (SNORT), Telegram trgovačkog bota na Solani za meme kriptovalute, koji je već prikupio 2,8 milijuna dolara. Također su označili Maxi Doge (MAXI) i TOKEN6900 (T6900) kao meme kriptovalute koje treba pratiti.

Alat poput Upcoming Tokens omogućuje Best Walletu ne samo da zadovolji potrebe za brzom i praktičnom trgovinom, već ga pozicionira i u sam centar tržišnih pokretača: meme kriptovaluta.

Za trgovce koji traže pouzdan pristup ranim izlistavanjima i konkurentno izvršenje, Best Wallet je brzo postao omiljeni izbor za najbolji kripto novčanik u prostoru.



BEST token raste zajedno s rastućom platformom Best Walleta

Kako bi pokrenuo ekosustav Best Walleta, njegov izvorni token BEST služi kao ključ za otključavanje osnovnih funkcija – od transakcija s niskim troškovima do ranog pristupa novim meme kriptovalutama.

Kako Best Wallet nastavlja uvoditi nove mogućnosti, uloga BEST tokena će rasti, povećavajući njegovu korisnost i vrijednost unutar platforme. S već velikom bazom aktivnih korisnika, očekuje se da će potražnja i korištenje BEST tokena dodatno rasti.

Za one koji žele osigurati tokene prije zatvaranja pretprodaje, ovo je izvrsna prilika da budu korak ispred velikih burzovnih izlistavanja.

Best Wallet je prepoznat od WalletConnecta zbog izvrsnog korisničkog iskustva, a povećana vidljivost kroz buduća izlistavanja dodatno jača njegovu privlačnost među ranijim sudionicima.

Rani korisnici mogu se sada pridružiti tako da posjete stranicu Best Wallet pretprodaje i kupe BEST izravno u aplikaciji koristeći bankovnu karticu ili zamjenom ETH ili USDT.

Best Wallet je dostupan za preuzimanje na Google Playu i Apple App Storeu.

Ostani povezan sa zajednicom na X, Telegramu i Discordu.