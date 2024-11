Beroš izlazi iz Remetinca, ostali osumnjičenici ostaju u istražnom zatvoru

Vili Beroš , donedavni ministar zdravstva, kao što je očekivano, u Remetincu se nije dugo zadržao. Čim je ispitao svih sedam svjedoka, koji su se odnosili na njega, USKOK je zagrebačkom Županijskom sudu poslao zahtjev da se Berošu ukine istražni zatvor. Posljednja dva svjedoka su ispitana u ponedjeljak, a Beroš bi nakon što sud odluči o USKOK-ovom zahtjevu te o tome obavijesti zatvor u Remetincu, tijekom ponedjeljak poslijepodne trebao biti pušten da se u nastavku istrage brani sa slobode.

Što se tiče njegovih suosumnjičenika, oni ostaju do daljnjeg u istražnom zatvoru, jer je u odnosu na njih predložio ispitivanje više svjedoka, a nekima je istražni zatvor određen i po drugim osnovama. Recimo Novici i Nikoli Petraču je istražni zatvor bio određen i zbog opasnosti od bijega, a kako su se u međuvremenu obojica javila u Remetinec, očekuje se da će po žalbama njihovih obrana ta osnova za istražni zatvor biti ukinuta.

Njih dvojica još nisu ispitani kao osumnjičenici, budući da su se oni nalazili u dijelu priče u kojoj je Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) provodio istragu. No kako je je nakon odluke Ivana Turudića, glavnog državnog odvjetnika, u prijeporu oko nadležnosti nad spisom dodijeljena USKOK-u, EPPO im je dostavio dio svog spisa, dok je dio još na sudu, pa bi sada u dogledno vrijeme ta dva spisa trebala biti i formalno spojena ili bi USKOK-ova istraga trebala biti proširena i na EPPO-ove osumnjičenike. Među kojima su i Hrvoje Petrač i njegovi sinovi, a prema nekim neslužbenim najavama, to bi se moglo dogoditi do kraja tjedna.

