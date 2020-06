Škoro o Orbanovoj provokaciji: Tome treba stati na kraj. Ako to neće ministar ili premijer, ja ću

Domovinski pokret na čelu s Miroslavom Škorom obišao je danas Rijeku i predstavio svoju kandidatinju u toj izbornoj jedinici.

– Dobar dan. Danas smo u Rijeci. Idemo i u Istru. Obilazimo 8. izbornu jedinicu. Ova izborna jedinica posebno je važna jer Domovinski pokret ovdje slovi kao autsajder pa ćemo se potruditi što je apsolutno više moguće da ljudima u ovoj izbornoj jedinici pokažemo da, osim duopola HDZ-a i SDP-a uz pomoć IDS-a, postoji i ova opcija koju će predstavljati profesorica Carla Konta – naveo je Miroslav Škoro.

Upitan o tome je li bio u pionirima, Škoro je kazao: – Kad je voda u ušima, kad te napušta članstvo, onda se baviš stvarima za koje mi u Slavoniji kažemo ''besposlen pop i jariće krsti''. Doći ćemo do toga kad sam se ja rodio, kad se rodila moja majka... Ići ćemo jako daleko, ali nećemo ništa naći.

Poručio je biračima kako je jedino Domovinski pokret brana povratku SDP-a na vlast.

– Oni iznose gomilu neistina. Ja sam svirao gitaru 1985. godine u Klubu muzičke omladine, ali nisam bio član Saveza komunista.

Upitan o posljednjoj provokaciji Viktora Orbana u povodu stogodišnjice mira u Trianonu, kazao je: – Ja sam bio generalni konzul u Mađarskoj. Tamo živi velika hrvatska manjina. Mađarski narod doživljavam kao prijateljski. Bilo kakvu pretenziju bilo koga, pa i mađarskog premijera, odbacujem. I tome se mora stati na kraj. To moraju obaviti ministar vanjskih poslova i premijer, a ako neće oni, onda ću ja.

Škoro je odgovorio i na optužbe predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića da upravo on daje vjetar u leđa SDP-u.

– Tko koga pomaže, najbolje se vidi u Rijeci. Prije par mjeseci ovdje je bilo jedan komunistički dernek koji je bio organiziran od strane SDP-a, potpomognut ministricom. Ako netko pomaže SDP-u da dođe do promjene vlasti, to je onda HDZ. To je svima jasno.

Najavio je kako će Domovinski pokret predstaviti svoj program krajem tjedna.

Osvrnuo se i na najnovija ispitivanja prema kojima 42 posto birača neće izaći na izbore. Upitan o tome koliko je na to utjecala izjava Zorana Milanovića koji je kazao da ne zna hoće li izaći na izbore, istaknuo je: – Ja bih rekao jako puno. Djelomično je on, djelomično je odluka HDZ da ti izbori budu u nezgodno vrijeme i da ta izlaznost bude mala. Na nama je da motiviramo birače da žrtvuju od svojeg godišnjeg, inače ćemo izgubiti još četiri godine.

Napomenuo je da izborne jedinice ne odgovaraju pravom stanju na terenu i da ih žele promijeniti.

Upitan o koaliciji, Domovinski pokret jedina je brana da SDP ne dođe na vlast. Mi ćemo koalirati s bilo kime gdje nije Milorad Pupovac kojim upravlja Aleksandar Vučić.

– Milorad Pupovac je čisti etnobiznismen i ja s njim ne želim – istaknuo je komentirajući činjenicu da će predstavnici manjina, kao što je uobičajeno, biti na strani onog tko ima najveći broj zastupnika i time održavati stabilnu većinu.