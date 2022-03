Benzinsko i dizelsko gorivo imaju rok trajanja: Skladištenjem kod kuće mogu se brže pokvariti

Cijene goriva jučer su ponovno znatno poskupjele, a najava o rastu potaknula je brojne građane da se dan prije upute prema benzinskim postajama. Mnogi, posebno uoči poskupljenja, imaju običaj gorivo skladištiti u kanistrima ili drugim spremnicima te ga odlagati u svojim garažama ili sličnim mjestima.

Ipak, postoje određeni aspekti na koje pritom treba pripaziti, poput roka trajanja goriva te utjecaja na zdravlje.

– Benzin i dizelsko gorivo skladište se u strogo namjenskim spremnicima, označenima prema važećim propisima Republike Hrvatske. Skladištenje u neadekvatnim spremnicima, osim ugroze za zdravlje i živote ljudi, može dovesti i do degradacije kvalitete te problema prilikom primjene takvog goriva - naveli su iz INA-e za Reviju HAK te se osvrnuli na rokove trajanja.

VIDEO Gužve na benzinskim postajama zbog najavljenog poskupljenja goriva

- Ako se gorivo skladišti u namjenskim spremnicima, koji imaju mogućnost održavanja i dreniranja, preporuka je da se benzin čuva do dvije godine, dok se dizelsko gorivo može čuvati do šest mjeseci. U spremnicima može doći do kondenzacije vode uslijed velikih razlika u temperaturi okoliša, kao i do razvoja mikrobiološkog onečišćenja - dodaju.

Čuvanje goriva u neadekvatnim uvjetima, dakle, može ga pokvariti, a skraćuje mu se i rok trajanja. Rok bi tako u kanistrima mogao biti tek nekoliko mjeseci.

Osim toga, radi se o visokozapaljivom materijalu s kojim treba oprezno postupati.