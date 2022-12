Benčić: Pitam Plenkovića zašto uporno za ministre postavlja ljude koji su nedovoljno stručni da vode resore

Na novinarsko pitanje kako komentira jučerašnji pad MiG-21 te treba li ministar obrane Mario Banožić barem iz moralnih razloga zbog toga ponuditi ostavku, saborska zastupnica platforme Možemo Sandra Benčić danas je uzvratila vrlo jasno.

- Ministar Banožić ima tisuće razloga zašto je već trebao dati ostavku. I nisu svi ti razlozi moralne naravi nego i konkretne. Naš zahtjev za njegovom ostavkom nije nikada niti bio zatvoren, on vrijedi i dalje. No, vezano uz jučerašnji događaj, apsolutno je sreća što su piloti živi. Želimo im izraziti podršku da što brže prebrode doživljeni stres i da ozlijeđeni pilot ozdravi. Mi ćemo inzistirati na tome da se smjenom nekompetentnih i postavljanjem onih koji su kompetentni taj sustav dovede u red. Mi kao mala zemlja možda ne možemo i ne moramo imati sve, ali ono što imamo - ajde da funkcionira i da ljude koji rade za vojsku ne dovodimo u rizik. To je uvijek bio naš cilj. Moramo se pomiriti s tim da nismo neka velika vojna sila, ne možemo niti biti jer nismo ni velika ekonomska sila, ali ono što imamo neka bude funkcionalno i neka ljudi koji za taj sustav rade budu sigurni - kazala je Benčić.

Pošto su novinari kazali kako to s padom MiG-a nije prvi incident u zrakoplovstvu, a oni se nižu od kanadara koji nisu letjeli pa do pada helikoptera, uslijedilo je daljnje pitanje je li možda zbog toga trebalo reagirati i kroz saborska tijela te ranije propitkivati što se događa u Ministarsrtvu obrane.

- To smo već puno puta propitivali i na saborskim tijelima i na plenarnim raspravama. Ali ako imate osobu koja vodi taj sustav, a evidentno je da ga ne zna voditi, mislim da je vrijeme da se premijeru Plenkoviću postavi pitanje - zašto uporno na ta mjesta postavlja ljude koji su vidljivo, na prvi pogled, nedovoljno stručni da vode određeni resor. Zar je zaista bitnije da oni dobro klimaju glavom od toga da postignu određene rezultate?! Zar se premijer zaista toliko boji konkurencije od svojih ministara da ne može podnijeti da ima kompetentne ministre?! To je moje jedino pitanje - uzvratila je Sandra Benčić.

