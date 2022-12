Pad MiG-a 21 kod Voćina: Vojska ogradila mjesto nesreće, počinje istraga

Hrvatski MiG-21 srušio se u utorak nešto prije 14 sati kod općine Voćin. U MiG-u su bili pukovnik Zvonimir Milatović i bojnik Ivan Lukan koji su se uspješno katapultirali iz aviona netom prije pada. Premijer Andrej Plenković izjavio je da se radilo o tehničkom kvaru i da će istraga pokazati u kojima se okolnostima dogodila nesreća, te je naveo kako je jedan od pilota lakše ozlijeđen. Zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva brigadni general Michael Križanec kazao je da je riječ o dvosjedu koji je bio na remontu 2013./14. godine te da su u MiG-u 21 bili piloti s znatnim iskustvo letenja.

Tijek događaja:

9:49 - Umirovljeni pilot HRZ-a Ivan Selak kazao je u HTV-ovom Studiju 4 da će biti lako utvrditi uzrok pada zrakoplova jer je ostao čitav njegov rep gdje se nalazi "crna kutija".

9:33 - Na terenu je Državno odvjetništvo, pripadnici Vojne policije, Povjerenstvo za istraživanje zrakoplovnih nesreća i policijski službenici MUP-a, navodi se u priopćenju Ministarstva MORH-a.

"Istraga pada aviona Hrvatskog ratnog zrakoplovstva MIG-21 dvosjeda, koji se srušio tijekom planske obučne aktivnosti u utorak 6. prosinca 2022. godine kod Slatine u Virovitičko-podravskoj županiji je u tijeku.

Na terenu je nadležno Državno odvjetništvo, pripadnici Vojne policije, Povjerenstvo za istraživanje zrakoplovnih nesreća i policijski službenici MUP-a", stoji u priopćenju.

9:04 - Traži se još jedan padobran i još jedno sjedalo, neslužbeno doznaje Dnevnik. U pripremi su dronovi, no zbog magle ne mogu poletjeti.

8:30 - Vojska je ogradila područje na kojem je pao MiG-21. Prisutna je tamo i civilna i vojnapolicija, kao i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS).

8:00 - Vatrogasci DVD Voćin objavili su fotografije s mjesta događaja kao i detalje o samoj intervenciji. - Na intervenciju je izašlo oko 30-tak vatrogasaca od čega 16 iz DVD Voćin-a sa 4 vozila. Zrakoplov je uspiješno ugašen sa pjenom i vodom. Zahvaljujemo se svim vatrogascima koji su izašli na intervenciju. Vatru gasi, brata spasi - objavio je DVD Voćin na Facebooku.

Premijer Andrej Plenković naveo je kako je to bio redoviti let. - Riječ je o tehničkom kvaru, a istraga će utvrditi zbog čega je došlo do pada - kazao je premijer Plenković.

O nesreći koja se dogodila na konferenciji za novinare na Plesu govorio je, uz ministra Marija Banožića i admirala Roberta Hranja, zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva brigadni general Michael Križanec.

- U 13.44 smo dobili prvi signal da je jedan od aviona objavio poziv u nuždi, u 13.48 posada je javila da će izvršiti katapultiranje zbog određenih problema s motorom. Ubrzo nakon toga, odletio je prvi helikopter s Lučkog, nakon toga i drugi helikopter. U 15.28 su posade helikoptera su uočile oba padobrana. U 16.25 su piloti već bili u helikopteru na putu prema Lučkom. Radi se o avionu dvosjedu koji je bio remontiran 2013./14. godine. Ovo su vrlo iskusni piloti s impozantnim naletom. Radi se o pilotu koji je nastavnik letenja i probni pilot, pilot u drugoj kabini samo ove godine ima 80 sati naleta - rekao je jučer zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva brigadni general Michael Križanec.

Otkrio je i što mu je pilot kojega su pronašli ozlijeđenog u šumi rekao.

- Ministar i ja smo bili na Lučkom kad su dovezeni helikopterom. Bio je u nosilima i prizvao me k sebi i rekao: 'Zapovjedniče, ja ću opet letjeti'. Mislim da to govori dovoljno o njegovom mentalnom stanju, sumnjam da bi on precijenio svoje ozljede - kazao je Križanec koji je objasnio trenutke prije nesreće.

Čuo sam prasak u birtiji

Jedan pilot sam je izašao iz šume i došetao do sela, dok je drugog locirao vojni helikopter, a pronašao ga je jedan od mještana. Riječ je o Miki Matiću koji je sam došao do pilota, a s njim je razgovarala naša novinarka Suzana Lepan Štefančić.

- Bio sam u birtiji i čuo sam prasak. Kao da se nešto srušilo. Izašao sam van i prolaznici su rekli da je pao avion. Ušao sam u auto, dok je bilo ceste išao sam, onda sam ostavio auto i kroz šikaru sam išao. Odmah je došao i vojni helikopter. Signalizirao je, a ja sam pratio helikopter jer znam pošto sam bio u vojsci da helikopter mora locirati pilota. Kad sam išao uz brdo, počeo je kružiti, sigurno je i mene primijetio. Kad sam došao do cilja, helikopter je stajao u mjestu. I onda sam došao do pilota. Čovjek je bio živ, u svjesnom stanju. Nisam ništa pričao s njim, samo sam rekao da ga ne pomiču dok ne dođe sanitet. Policija me poslije pitala znam li izaći na asfalt pa sam ih izveo van iz šume - ispričao nam je Mika Matić.

Ivan Selak, jedan od najcjenjenijih inženjera ratnog zrakoplovstva te vojni pilot Hrvatske vojske s velikim iskustvom iz Domovinskog rata za Večernji list je komentirao nesreću kod Slatine gdje je u utorak poslijepodne pao MIG s dvojicom pilota koja su se uspješno katapultirala i time si spasila život.

Avion MIG-21 tijekom planske obučne aktivnosti srušio se na nenaseljenom šumovitom području u Virovitičko-podravskoj županiji. Avion Hrvatskog ratnog zrakoplovstva MIG-21 tijekom planske obučne aktivnosti u utorak 6. prosinca 2022. godine prije 14,00 sati srušio se na području kod Slatine u Virovitičko-podravskoj županiji, objavio je ranije MORH.