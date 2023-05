Benčić: 'Nama ne trebaju mrvice nego cijela torta'

"Hrvatskoj treba Vlada koja je spremna i ima znanja provesti temeljitu promjenu ekonomskog modela s trenutačne predatorsko-rentne ekonomije na ekonomiju stvaranja dodane vrijednosti, što bi dugoročno dizalo plaće jer će stvarati kvalitetna radna mjesta. To je ono što nama treba. Nama ne trebaju mrvice nego cijela torta. I to bi bilo i te kako uspješno kada bismo se fokusirali i iskoristili sredstva iz EU fondova da pokrenemo one gospodarske grane i reindustrijaliziramo zemlju, a kako bismo proizvodili sve one komponentne robe, dobra i usluga koje su nam potrebne za zelenu transformaciju. I to kada paradigmatski mijenjate sustav, to se zove reforma. To je ono što mi kao stranka nudimo" - kazala je danas novinarima u Saboru zastupnica Možemo Sandra Benčić referirajući se na najavljene Vladine mjere koje bi od 1. siječnja iduće godine trebale poboljšati standard građana.

Benčić je navela kako je nužno promijeniti porezni sustav sa sadašnjeg nepravednog i regresivnog, koji kažnjava rad, a nagrađuje život od imovine i od prihoda od kapitala, prema pravednom sustavu koji će doslovno nagrađivati proizvodnju i rad, a progresivno oporezivati bogatstvo.

"U našoj viziji mi želimo biti zemlja koja proizvodi, stvara, koja nagrađuje rad, znanje i koja svoje resurse koristi na način koji je pravedan i održiv, a ne eksploatatorski. Danas imamo ekonomiju u kojoj najbolje prolaze predatori. Nikakve ove točkaste izmjene neće dugoročno donijeti rast plaća. Nama ne treba rast plaća od 30 eura. U idućih pet pet godina mi moramo uhvatiti prosjek, čak i orijeći prosjek EU. I sad je prilika" - ustvrdila je Benčić.

Na nju se nadovezao stranački kolega Damir Bakić kazavši kako se sve to što se u javnosti spominje nikako ne može nazvati reformom.

"To je hvalevrijedan pokušaj podizanja plaća. I mi to podržavamo. Pogotovo podizanje plaća najlošije plaćenih radnika. Međutim, još ne znamo dovoljno da to možemo detaljno komentirati. Zalažemo se za uvođenje progresivnih stopa poreza na dohodak. A prema ovim najavama čini se da o tome još ne razmišlja. Kad govorimo o smanjivanju poreza na dohodak ili nekim drugim mjerama kojima bi se trebale povećati plaće, onda moramo istovremeno govoriti o smanjenju prihoda lokalne samouprave. Potrebno bi bilo naći druge puteve i mjesta poreznog sustava u kojima možemo kompenzirati gubitak prihoda lokalne samouprave. Kad govorimo o porezu na potrošnju, rad i imovinu, porezno opterećenje imovine je svega 12,9%, što je među najmanjim postotcima u čitavoj EU, gdje je prosjek otprilike 20%. Najave kako bi se davala nadležnost lokalnim samoupravama da same propisuju svoj porezni dohodak, o tome ne bih ni govorio zato što mi je neshvatljivo da se takve stvari na tako neozbiljan način plasiraju u javnost jer to vodi izravno u fragmentaciju. Nemojmo se igrati s takvim stvarima. Čuli smo, također, da se jedan dio plaća želi povećati tako da se smanje doprinosi za prvi mirovinski stup. Drugim riječima, da država preuzima odgovornost za uplatu njihovih doprinosa, što smatramo duboko, duboko pogrešnim potezom ",upozorio je Damir Bakić.