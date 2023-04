Beljak opleo po Jandrokoviću: 'On je podla kukavica, uvlakač, njonjo... Nisam ja Ivan Pernar'

Nakon burnog početka današnje sjednice Sabora trojica zastupnika Miro Bulj, Željko Sačić i Krešo Beljak održali su konferenciju za medije. Najoštriji je bio Krešo Beljak koji je – nakon što je zastupnik Miro Bulj dobio četiri opomene, a potom se morao udaljiti iz sabornice – dobacivao iz klupe te je dobio tri opomene. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković naknadno je objasnio da je vikao: "Miro, ostani, ne idi!"

"Taj netko podla je kukavica, jadnik, iskompleksirani uvlakač u g... Sanadera, Karamarka, Kosorice, Plenkovića, po imenu Njonjo, odnosno Gordan Jandroković koji je danas mene kukavički izbacio na tri četiri ili ne znam već koliko dana, a da se uopće nisam javio za riječ. Nisam izrekao nijednu jedinu riječ u mikrofon. Povredom Poslovnika htio sam stati u zaštitu čovjeka s kojim svjetonazorski dijelim jako malo toga, ali kao hrvatski branitelj dijelim opet jako puno toga", kazao je zastupnik Krešo Beljak.

"Htio sam upozoriti na ton kojim je ta podla kukavica od Jandrokovića razgovarao s generalom hrvatske vojske i s jednim od heroja Domovinskog rata Željkom Sačićem", dodao je.

"Ta razina ponašanja Njonje Jandrokovića prevršila je svaku mjeru. On ima svoje osobne komplekse, ne znam kakve sve ima, ali ne zovu ga bez veze po govoru Njonjo. Čini mi se da ima više frustracija nego cijeli Sabor. Ja neću dopustiti, a niti kolege, da sve svoje osobne frustracije liječi na generalima", kazao je.

"Gradonačelniku Sinja zabraniti da govori, zastupnika Sačića zaustaviti. Morao sam reagirati. Ljudi rade pošteno svoj posao. Smatram ih kolegama, rekao sam im da ja nisam Ivan Pernar i da mene nitko neće iznositi bez posljedica", kazao je.

Zastupnik Željko Sačič (HS) prozvao je predsjednika Sabora da ga je na "najgrublji i najvulgarniji način“, protuustavno i protuzakonito, zavrijeme stanke, a ne u raspravi, na dva dana isključio iz parlamentarnog rada.

"To do sada nije viđeno, Jandroković je prvo proglasio stanku, krenuo prema izlazu, a kad smo kolega Beljak i ja glasno komentirali, vratio se i u pauzi me na dva dana izbacio s rasprave“, požalio se zastupnik novinarima nakon izbacivanja iz Sabornice.

Tvrdi da je Jandroković rekao saborskoj straži da neće "pokrenuti“ sjednicu dok je on u dvorani, pa je onda izašao i odmah napisao prigovor Odboru za Ustav i Poslovnik da se žurno poništi ta "nezakonita, tiranska odluka“.

Ne može se predsjednik Sabora tako ponašati prema zastupnicima, naglasio je Sačić.

Ovo što rade Gordan Jandroković i HDZ je udar na demokraciju, ocijenio je Miro Bulj (Most), prozivajući ih da su u Sabor uveli verbalni delikt i zabranjuju govoriti neistomišljenicima.

"Ovo je dno dna demokracije", kazao je Bulj prozivajući predsjednike Sabora i Vlade, saborsku većinu i Milorada Pupovca (SDSS) da su uveli diktaturu, a danas žele uvesti i verbalni delikt kroz ubrzanu proceduru izmjena Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, čemu se oporba usprotivila.

