Bauk: Stranku neka vodi pobjednik euroizbora

Pred SDP-om, najjačom oporbenom strankom, udarnički je tjedan, a kako će se sve odvijati, uvelike će ovisiti o tome hoće li ljudi iz vrha stranke uspjeti nagovoriti Davora Bernardića da sam odstupi s mjesta predsjednika. Kako je Večernji list već pisao, ovog se tjedna treba dogoditi sastanak dvojice potpredsjednika stranke Rajka Ostojića i Zlatka Komadine te još nekoliko članova vodstva na kojem će se Bernardića stisnuti i objasniti mu da njihovu potporu više nema.

Dogovor struja

Podnese li Bernardić doista ostavku, treba uslijediti i dogovor dviju struja u stranci što dalje, odnosno hoće li se što prije ići na nove izbore za sve razine, što žele “pučisti”, ili će stranku kao v. d. šefa preuzeti Zlatko Komadina do europskih izbora. No da bi do konačnog dogovora i došlo, mora doći i do sastanka dviju struja. Određeni koraci u tom pravcu, što Bernardiću nikako ne ide na ruku, već su napravljeni. Naime, potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina prošlog je tjedan obavio razgovor s SDP-ovom europarlamentarkom Biljanom Borzan koju mnogi među “pučistima” vide kao idealnu kandidatkinju za buduću šeficu SDP-a.

I iako novi Nacional, koji je tu vijest i objavio, piše i da je Komadina na tom sastanku Borzan ponudio vođenje stranke, oboje sudionika sastanka to je demantiralo. Prema riječima Borzan, razgovarali su o dva koncepta. Jedan je da v. d. šefa bude Zlatko Komadina, kratko do organiziranja novih unutarstranačkih izbora, a drugi da on bude v. d. šefa do europskih izbora, odnosno do godinu dana. O njoj kao mogućoj šefici, kaže Borzan, nije se razgovaralo ni u jednom trenutku.

Sama Borzan u nekim svojim ranijim medijskim istupima nije demantirala mogućnost da se jednog dana doista kandidira za šeficu stranke. Uostalom, među biračima SDP-a jako dobro kotira, a ime je zbog kojeg bi svoje ambicije možda mogli staviti po strani i suspendirani članovi Predsjedništva SDP-a poput Siniše Hajdaša Dončića ili Peđe Grbina, koji su do jučer također imali ambicije preuzeti vođenje SDP-a. Tako da bi Borzan, dođe li do novih unutarstranačkih izbora u SDP-u, mogla biti kandidatkinja one struje u stranci koja je od samog početka bila protiv Davora Bernardića. Ne pojavi li se eventualno još koje ime, primjerice ono Joška Klisovića. Toga je dobro svjestan i Zlatko Komadina koji je Borzan prošlog tjedna i pozvao na tajni sastanak i čijoj struji Borzan ne odgovara.

Sazvana sjednica Kluba

Inače, u SDP-u se zadnjih dana može čuti još jedna ideja o mogućem načinu biranja novog šefa čiji je autor Arsen Bauk. Njegova je ideja da, u slučaju novih izbora, novi šef stranke bude onaj tko na euroizborima u svibnju dobije najveći broj preferencijalnih glasova na SDP-ovoj listi. Na listi bi vjerojatno bila najjača imena koja SDP ima. Na taj bi način, smatra autor ideje, SDP dobio šefa kojeg žele njihovi birači, a vjerojatno bi i time poboljšali i rezultat izbora na europskim izborima jer bi motivirali mnoge simpatizere da izađu na izbore i daju SDP-u glas, ali i “usmjere stranku prema željama onih zbog kojih smo tu i koji nam daju povjerenje pa bismo i mi na ovaj način dali njima povjerenje”.

– Čini mi se da, s obzirom na stanje u kojem se nalazimo, moramo potražiti pomoć naših glasača i svih onih koji žele da Hrvatska ima jaku lijevu socijaldemokratsku stranku. A onda bismo i svojim unutarstranačkim odnosima manje opterećivali javnost jer bi oni postali nebitni– kaže Bauk.

Inače, Bauk, osim što razmišlja o idejama kako najbezbolnije odabrati Bernardićeva nasljednika, za utorak je sazvao i sjednicu Kluba zastupnika, dan prije saborskog aktualca. Tada će se vidjeti inzistira li Bernardić i dalje na ideji da on preuzme Klub, što je i odluka Predsjedništva, a protiv koje je većina zastupnika. Jedna od opcija koja se spominje je i da će tzv.pučisti paralelno predložiti svog kandidata za šefa kluba, navodno suspendiranog Peđu Grbina.