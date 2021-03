Dvojici osumnjičenika iz afere Vjetroelektrane ukinut istražni zatvor iako nisu položili jamčevinu

Iako im odluka o jamčevini još nije postala pravomoćna, Milenko Bašić i Dragan Stipić, dvojac osumnjičen u aferi Vjetroelektrane, pušten je iz Remetinca. Odlučio je tako Oliver Mittermayer, sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda, nakon što je USKOK tražio da se tom dvojcu produži istražni zatvor za još mjesec dana.

Njih su se dvojica 10. veljače sami javili u Remetinec, a još nije utvrđeno ni kako su kao osobe s tjeralice prešli granicu. U Remetincu su završili jer im je istražni zatvor ranije bio određen po više osnova, a par dana nakon toga su iznijeli obranu pred USKOK-om. Potom su njihove obrane ponudile ukupno jamstvo od 20 milijuna kuna za njihovu obranu sa slobode.

O toj je jamčevini odlučivao sudac Vinko Mioč, koji ju je prihvatio. No izvanraspravno vijeće mu je zbog tehničke pogreške ukinulo odluku te mu je vratilo na ponovno odlučivanje. On je prošli tjedan opet prihvatio jamstvo, no odluka nije postala još pravomoćna. Pravomoćnost odluke bila je preduvjet za polaganje jamstva te Bašićev i Stipićev izlazak iz Remetinca.

No za razliku od suca Mioča, sudac Mittermayer je očito smatrao da su se okolnosti promijenile i da dvojac može iz Remetinca i bez polaganja jamstva od 20 milijuna kuna, što je trebala biti garancija da neće opet pobjeći. Oni su u međuvremenu prijavili prebivalište i u Hrvatskoj, što je po sucu Mittermayeru izgleda dovoljna garancija da neće pobjeći. Inače, koliko se zna, do sada nije bilo slučajeva da je nekome ukinut istražni zatvor dok odluka o jamstvu, nije postala pravomoćna.

