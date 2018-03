Asad objavio snimku kako se vozi do Istočne Gute

Sirijski predsjednik Bašar al-Asad pohvalio se vojnim pobjedama svoje vojske u sedam godina dugom ratu snimivši svoj put na prvu crtu sukoba i susret s vojnicima u blizini Damaska.

Asad je snimljen kako putuje iz centra sirijske prijestolnice u nedavno oslobođena područja.

"Cesta je otvorena... sve u gradu i u Siriji sad funkcionira", poručuje čelnik u videosnimci, opisujući cestu koja je prije bila pod snajperskom vatrom i istaknuvši kako je sada lakše putovati državom.

Snimka nedjeljnog izleta objavljena je tijekom noći, a u njoj Asad nosi sunčane naočale i vozi Hondu, govori o sve snažnijoj vladi dok iza njega miran krajolik zamjenjuju ratne ruševine.

Njegov posjet Istočnoj Guti događa se nakon početka egzodusa desetaka tisuća civila s tog područja, a snimke pokazuju njegov susret s vojnicima dok se u pozadini diže dim.

Ofenziva sirijske vojske na tu najveću enklavu pobunjenika u predgrađu Damaska počela je prije mjesec dana masovnim bombardiranjem, a dosad je ponovno osvojena većina područja, čime je ono podijeljeno na tri zone.

To je posljednja u nizu vojnih pobjeda Asada nakon što se Rusija 2015. uključila u rat na njegovoj strani i time dokrajčila snove pobunjenika da će zbaciti Asada s vlasti. Velik dio Sirije i dalje je izvan njegova dosega, no sada on kontrolira najveće gradove na najnapučenijem zapadu države.