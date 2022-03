Banožić: Imamo 95 posto projektila bombe, uskoro ćemo to pokazati javnosti. I Mađari će možda čuvati nebo noću

Ministar obrane Mario Banožić danas se u vojarni "Pukovnik Marko Živković" na Plesu susreo sa zapovjednikom 31. borbenog krila AVIANO, brigadnim generalom Jasonom Baileyem.

U pratnji ministra je i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH admiral Robert Hranj i zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva brigadni general Michael Križanec sa suradnicima.

– Protekla tri dana piloti HRZ-a provode obuku. Prva obuka je bila s pilotima iz Francuske, a od jučer popodne s pilotima iz SAD-a. Ovo je prva od dvije planirane obuke. U drugom dijelu vježbe održat će se još jedna ovakva aktivnost, očekujemo da će to biti vrlo brzo, kroz ovakve vježbe vidi se jedinstvo i interoperabilnost naših zemalja te svih članica NATO-a. To je iznimno važno s obzirom na situaciju u Ukrajini. Jučer je u Bruxellesu glavna tema bila ruska invazija na Ukrajinu i kako jačati vlastite snage, ali i NATO savez. Uvježbavanje odvraćanja obrane poruka je sigurnosti. Snaga preleta daje sigurnost da se zna da hrvatsko nebo čuva Hrvatsko ratno zrakoplovstvo u suradnji sa saveznicima – kazao je Banožić.

– Incident kada je doletio dron s bombom lekcija je koja je naučena za sustav NATO članica, u ovom slučaju Rumunjske i Mađarske, zna se na koji način treba držati stanje pripravnosti i da je rat blizu nas – kazao je Banožić.

Kasnije je odgovarao na pitanja novinara koji su ga pitali i o letjelici koja se srušila u Zagrebu.

– Definitivno možemo zaključiti da je dron došao s ukrajinskog teritorija, a kome je pripadao i zašto je lansiran, to treba utvrditi istraga. Sama dinamika iznošenja informacija može stvoriti konfuziju. Postoje određena znakovlja na samoj letjelici, daljnja istraga je već u petak dala saznanja da su se na pojedinim fragmentima nalazili dijelovi eksploziva. Istražitelji su već u subotu utvrdili da postoje fragmenti koji upućuju na to da je bila i aviobomba. U interesu javnosti je rečeno što se dogodilo. Imamo oko 95 posto tog projektila koji se nalazio unutar same letjelice. Postupak vodi DORH u suradnji s krim-policijom. Istraga se vodi u smjeru zemalja članica NATO-a povezujući sustave koji se nalaze u Rumunjskoj, Mađarskoj i Hrvatskoj. Razgovarao sam i s ukrajinskim kolegom i zamolio ga za tehničku dokumentaciju koja se koristila kod ovih letjelica – rekao je Banožić.

– Siguran sam da ćemo doći do što preciznijih spoznaja što se konačno dogodilo. Na radarskom sustavu u RH taj objekt je bio manje od sedam minuta, bilo kakva reakcija bila je nemoguća. Ovo treba biti naučena lekcija, ono što se dogodilo Mađarskoj i Rumunjskoj, da se to više ne dogodi – rekao je.

– Svi smo bili svjesni situacije u Ukrajini, ali smo mislili da je daleko od nas. Ovaj događaj u četvrtak nas je osvijestio da je rat tu, kod nas – kazao je Banožić.

Predsjednik tvrdi da je dron u Zagreb došao pogreškom?

– Riječ je o letjelici iz 60-ih godina, nisu postojali sustavi navigacije. Pustimo istražiteljima da to vode, bilo kakva tvrdnja dovodi do zabluda u javnom prostoru – rekao je Banožić.

Ponovio je kako se može tvrditi da je letjelica došla iz Ukrajine, ali ne zna se odakle je ispaljena.

– Protuzračna obrana nije loša, ima ograničenja, a to je prije svega rezultat prošlih vlada i neulaganja u Hrvatsku vojsku – rekao je i dodao kako se razgovara s Mađarima o nadziranju hrvatskog neba noću.

Upitan je i o slanju hrvatskog oružja u Ukrajinu.

– Nismo slali nikakve haubice – kazao je.

Komentirao je i Milanovićevu zabranu letova iznad hrvatskih gradova.

– Na odluke Vlade koje su išle predsjednik je dao svoje mišljenje i ono je bilo pozitivno. Kada govorimo o letovima koji su bili navedeni u medijskom prostoru, letovi iznad gradova u kontroliranim su uvjetima. Ne stoji tvrdnja da je bila riječ o uznemiravanju. MORH je odgovoran za HRZ na način da upravlja HRZ-om u suradnji s ostalim ministarstvima. Nisu u domeni predsjednika Republike. Zapovijed predsjednika nisam vidio – rekao je Banožić.