Banožić o HDZ-u u VSŽ: HDZ je stabilan, njihov odlazak nije gubitak za stranku

Poslije današnje konferencije za novinare na kojoj je do danas član HDZ-a, inače ravnatelj Robnih zaliha, Damir Juzbašić napustio stranku i najavio kandidaturu za gradonačelnika Županje kao nezavisni kandidat konferenciju za novinare održao je i predsjednik HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije Mario Banožić. Govoreći o napuštanju HDZ-a od strane Juzbašića i 30-ak drugih članova Banožić je rekao kazao da je tako nešto bilo i očekivano kao i da je HDZ unatoč pojedinim odlascima stabilan te to ti slučajevi ne predstavljaju gubitak za stranku.

- Kada vidite kvalitetu tih ljudi, vidite da njihov odlazak nije nikakav gubitak za HDZ. U cijelu priču oko izlazaka pojedinaca iz HDZ-a umiješeni su interesi trećih, koji sa strane pokušavaju ući za političku igru, koristeći dio ljudi unutar HDZ-a, kao što je slučaj u Županji. Od unutarstranačkih izbora u HDZ-u osjeti se kako je dijelu ljudi, koji sudjeluju u projektu nezavisnih lista, isključivi cilj rušiti HDZ, rekao je Banožić.

Zamjenik predsjednika HDZ-a Vukovarsko – srijemske županije i kandidat za župana Damir Dekanić istakao je kako je HDZ velika i ozbiljna stranka da bi se vršile prisile na bilo koga da bi se nekoga moralo izabrati ili da netko nešto mora biti. Prema njegovim riječima nakon unutarstranačkih izbora uvijek su se događali sitni poremaćaji ali i da je sada problem što su unutastranački izbori bili preblizu lokalnim izborima.

Prethodno je konferenciju za novinare održao aktualni gradonačelnik Županje Davor Miličević koji je istakao kako je njegovu kandidaturu, sukladno Statutu HDZ-a, predložio Gradski odbor stranke. Govoreći o doagađajima unutar županjskog HDZ-a Miličević je rekao kako nije on izmislio Statut stranke u kojem stoji da kandidata za gradonačelnika predlaže Gradski odbor. Tvrdi i kako je do razmimoilaženja u GO HDZ-a Županje došlo dva dana poslije unutarstranačkih izbora kada je ekipa izabrana oko novog predsjednika GO HDZ-a Damira Juzbašića srušila HDZ-ovu većinu u Gradskom vijeću i promijenila predsjednika s čime je HDZ nakon 16 godina u Županji otišao u oporbu.

- Pozivali smo bivšeg predsjednika da sazove sjednicu Gradskog odbora ali on nije htio. Pozivali smo i dopredsjednike da to učine i oni nisu htjeli tako da je sjednica na kraju održana na inicijativu pet članova gradskog odbora koji je donio odluku da ja budem kandidat stranke za gradonačelnika Županje, istakao je Miličević.

Odgovarajući na tvrdnje Juzbašića kazao je i kako je u Županju, u proteklih 16 godina, uloženo više od 400 milijuna kuna od koji je 350 milijuna kuna povukli iz raznih fondova.

