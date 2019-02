'Ja se vas ne bojim, vi tu pokazujete karate-poteze. Sutkinjo, molim vas da me zaštitite'

Počelo je suđenje na zagrebačkom Županijskom sudu u aferi Bundekfest. Na sud je došao zagrebački gradonačelnik Milan Bandić koji je prvi svjedočio.

Sutkinja je Bandića pitala da kaže sve što zna o manifestaciji Bundekfest 2014. i Advent 2013. Rekao je da su to organizirali u cilju turističke promocije Grada Zagreba i da je to na kraju rezultiralo najboljim Adventom u Europi tri godine zaredom.

Rekao je da se ne sjeća kome je bila dodijeljena javna površina tijekom Adventa 2013. jer se on takvim stvarima kao gradonačelnik ne bavi. Ima ljude koji su za to zaduženi, kazao je. Ne sjeća se ni sastanka u vezi s organizacijom te manifestacije jer, kazao je Bandić, on sudjeluje na stotinama sastanaka. Ne zna ni tko su bili sudionici tog sastanka.

"Ne znam je li prvooptuženi Ratimir Jureković bio uključen u organizaciju te manifestacije. Drugooptuženi Josip Nalis kao direktor Koncertne direkcije Zagreb bio je uključen u to", rekao je.

"Šator na trgu bana Jelačića ili Zagrebačka adventska kuća, kako se zvala, ja sam je otvorio", rekao je.

"Prije toga na trgu su se nalazili šatori, više njih, malih, a onda smo postavili veliki šator koji smo nazvali Zagrebačka adventska kuća. Razlika između adventske kuće i malih šatora jest ta da su mali šatori primjereniji šumi i lovu u njoj, a veliki šator Trgu bana Jelačića. Ne govorim to kao arhitekt nego kao čovjek kojem je Bog podario smisao za estetiku i lijepo", kazao je Bandić.

"Ne sjećam se koliko je trajao Advent 2013. na Trgu ni koji je bio sadržaj te manifestacije, ali trajala je dok je bilo interesa građana. Opet ponavljam da se ne bavim tehničkim detaljima, za to postoje pročelnici različitih gradskih ureda i drugi ljudi", rekao je Bandić.

"Poznajete li optuženog Josipa Katića?" pitala je sutkinja Bandića.

"Poznajem ga kao uglednog zagrebačkog ugostitelja. A poznajem na stotine ugostitelja", kazao je Bandić.

Na pitanje poznaje li obitelj Josipa Katića, Bandić je odgovorio: "Sve ja poznajem, ja sam se rukovao sa svakim Zagrepčaninom u proteklih 19 godina".

"Ponavljam da je Zagrebačka adventska kuća bila od najvećeg značaja za Grad Zagreb i da bez te uvertire ne bismo postigli najbolje rezultate u Europi tri godine zaredom. Ne sjećam se ni tko je organizirao Bundekfest i Rujanfest, vjerojatno oni koji su za to bili zaduženi, ljudi i predstavnici institucija koji to rade iz godine u godinu. Zadaća tih manifestacija bila je promocija Grada Zagreba", rekao je.

Bandića isprovociralo pitanje zamjenika državnog odvjetnika

Zamjenik državnog odvjetnika pitao je Bandića tko odlučuje o tome koja će se manifestacija organizirati u Zagrebu.

"Ja odlučujem jer za to imam ovlasti. Ja se ujutro probudim i sjetim nečega i onda to predložim sam sebi. Meni nitko ništa ne predlaže, odnosno tuđi prijedlozi u pravilu završavaju u košu za smeće jer ja odlučujem slušajući građane i dragog Boga", odgovorio je Bandić.

Nakon toga zamjenik državnog odvjetnika nešto glasnijim tonom upitao je Bandića: "Koja je svrha bilo kakvih dopisa gradonačelniku ako oni završe u košu?"

"Ja se vas ne bojim, vi tu pokazujete karate-poteze i dižete se od stola. Ja sam imao dva, tri pokušaja napada na sebe na ulici i nije mi ugodno kad vi ovako nastupate. Sutkinjo, molim vas da me zaštitite od ovakvih ispada zamjenika odvjetnika koji očito ne poštuje instituciju gradonačelnika kao što ja poštujem njegovu, odnosno onu zamjenika državnog odvjetnika", rekao je Bandić.

Podsjetimo, Ratimir Jureković, Josip Nalis (on je tijekom istrage priznao ono što mu se optužnicom stavlja na teret, op.a.), Josip Katić, Zdenko Antunović i Tedi Lušetić kazali su da se ne smatraju krivim za aferu Bundekfest. Prema optužnici, USKOK ih tereti za trgovanje utjecajem i zloporabu položaja jer su od listopada 2013. do siječnja 2014. omogućili da neke tvrtke mimo javnog natječaja dobiju organizaciju manifestacija kao što je Bundekfest. Optužnica je podignuta u srpnju 2015., nakon čega ju je sud vratio USKOK-u na doradu. Ponovo je podignuta godinu kasnije, a pravomoćna je postala u srpnju 2017.

