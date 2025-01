Balističar potvrdio: 'Sve se jasno vidi, Dabro je pucao pravim mecima, a ne manevarskim'

Ministar poljoprivrede koji je dao ostavku - Josip Dabro - uzburkao je javnost nakon što je procurila snimka na kojoj iz automobila puca iz pištolja. Rekao je da nije ispalio prave metke, ali balističari su zaključili drugačije. Naime, stručnjaci su po obliku i gabaritima vrlo lako prepoznali oružje, ali i streljivo, prenosi Nova TV. - Dabro je pucao pravim pištoljem, s HS 2000 i s pravom ubojitom municijom u kalibru 9 mm. I kakva je to bila pucnjava, bila je takva da je on samo potezao za okidač i onda ispalio određen broj metaka - rekao je stalni sudski vještak za oružje i balistiku Rade Stojadinović.

S ovom rečenicom, Dabrino objašnjenje da je pucao manevarskim streljivom pada u vodu. Startno streljivo može se ispaljivati iz ovog oružja, ali postoji problem. - Može se ispaljivati, ali se puca tako da se ispaljuje metak po metak. Nakon što izađe prvi metak, mora se ručno potegnuti ova navlaka u zadnji položaj pa se ubaci sljedeći. Znači, to ide ručno, a na Dabrinoj snimci se jasno vidi da je pucao jedan za drugim - pojasnio je stručnjak Stojadinović.

Sve ovo što je napravio - jer pucao je 'u prazno', a na snimci se vidi naznaka svjetla, možda sela u daljini, pitanje je hoće li se ovo tretirati kao prekršaj ili kazneno djelo. - Je li na tom području gdje se izvršilo to pucanje s adekvatnim sredstvom moglo doći do dovođenja u opasnost ljudi i imovine? Kada bi organi koji to čine, dakle, DORH i policija, zbilja to oružje proglasilo podobnim za ugrozu i da se to radilo u mjestu koje jest naseljeno. Dakle da postoje individue koje bi mogle biti ugrožene od takvog postupanja i pucanja, tada bi postojali elementi za pokretanje postupka", rekla je odvjetnica Ines Margetić.

Ono što se zna da je pucnjava bila u Nuštru, Dabro je krenuo nakon što su automobilom prošli kraj znaka, nadomak zone naselja. Cijev pištolja nije bila usmjerena ni u tlo ni u zrak, već vodoravno. - Obavještavamo da će policija provjeriti sve okolnosti vezane uz objavljenu snimku te iz navedenog razloga u ovom trenutku ne možemo davati parcijalne informacije - poručili su iz Ministarstva unutarnjih poslova.