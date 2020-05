Bulj: Neće nam Šeks i Jandroković krojiti izborne liste

Most i Domovinski pokret Miroslava Škore dulje vrijeme razgovaraju o zajedničkom izlasku na izbore. Jučer je održan još jedan krug pregovora ali do dogovora još uvijek nije došlo. Zašto je za dogovor potrebno toliko vremena u studiju Večernjeg lista upitat ćemo zastupnika Mosta Miru Bulja.

- Most je u dobroj vjeri da će doći do dogovora. Smatramo da treba doći do dogovora i očekujemo da će se Most i Domovinski pokret dogovoriti i da budemo alternativa nade građanima protiv duopola - kazao je Bulj odgovarajući na pitanje zašto toliko dugo traju pregovori.

Most kao politička opcija se ne boji izbora, kazao je, ali nadaju se da će imati snažnu alternativu. Most je uvijek spreman ići i sam, dodaje, ali ova kriza pokazuje da trebaju ići zajedno.

Nikada nam neće krojiti izborne liste Vladimir Šeks i Gordan Jandroković, ističe.

- Razgovara se o podacima i listama. Mi imamo ljude koji su spremni ići na zadnja mjest aili neki čak da ne budu na listama, ali smatramo i da Most ima određenu težinu. Vidljivo je i to prema izjavama Jadrokovića koji je kazao da sa svima mogu u dogovore osim s Mostom. HDZ nam neće krojiti liste.

Beljakove i Jadrokovićeve laži su, kaže, u režiji Andreja Plenkovića. Ocjenjuje da bi u HDZ-u i SDP-u nastala panika ako bi došlo do dogovora između Mosta i Škore.

- Ako se to dogovori bit će pobjednička momčad, tj. ono što treba narodu. Nikada ni HDZ ni SDP neće napraviti niti jednu reformu jer to treba njihovom biračkom tijelu.

Kad bi pregovori mogli završiti?

- Sigurno neće biti kada Šeks, Jandroković i drugi budu htjeli. Nego kada se dogovorimo kao ljudi ili ne dogovorimo. Ali vjerujem da hoćemo.

Na koga bi Most računao, ako ne na Škoru?

- Most je i inače relativno dobro organiziran prema manjim lokalnim strankama, nestranačkim listama, pojedincima. Mi smo i ljudi s periferije, vjerujm da bi i tu mogli imati dobar rezultat. Ali opet ponavljam vjerujem i nadam se da će doći do ove koalicije koja će ugroziti HDZ i SDP.

Hoće li Most podržati raspuštanje Sabora?

- Most neće podržati ono što predloži Andreja Plenkovića, on ima svoju većinu s Pupovcem, Vrdoljakom i Bandićem, ako oni žele neka izglasaju - kazao je dodajući da se provodi stožerizacija Sabora i manipulacija ljudima.

Smatra da će Hrvatska imati velike ekonomske posljedice.

- Hrvatska će biti u recesijskoj krizi. Naše prijedloge nisu prihvaćali. Mi moramo biti samodostatni. Ja sam to i prije govorio, ali je Plenković govorio da su to moje tlapnje. Ova kriza je otkrila svu lošu politiku prema hrvatskom selu i hrvatskom ribolovnom području.

Kaže da Most nema ništa protiv izbora, ali da su ovi izbori na rubu zakonitosti te da bi željeli da budu ili kad bude moguće bez epidemioloških mjera ili elektroničkim glasanje.

- Kako ćemo mi odraditi kampanju. Ako želimo okupiti ljudi i porazgovarati s ljudima, kršit ćemo epidemiološke mjere. Elektronsko glasovanje ne odgovara niti SDP-u niti HDZ-u.