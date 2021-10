Avion zapeo ispod pješačkog mosta i blokirao dio autoceste: 'Vozač je donio pogrešnu procjenu...'

Avion tvrtke Air India zapeo je ispod pješačkog mosta na autocesti Delhi-Gurugram pored zračne luke u Delhiju. Snimka zaglavljenog aviona brzo je postala viralna te mnoge šokirala.

Iz zrakoplovne kompanije Air India negirali su povezanost s incidentom te naveli kako je riječ o starom rashodovanom avionu, navodi Times of India. Avion, kao što se može vidjeti na snimci, nema krila.

#WATCH An @airindiain plane ✈️ (not in service) got stuck under foot over bridge. Can anyone confirm the date and location?

The competition starts now👇 pic.twitter.com/pukB0VmsW3