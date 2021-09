U avionu ne želite slušati dječji plač? Aviokompanija na Twitteru objasnila kako to izbjeći

Premda većina zna da će malo dijete svaku svoju potrebu izraziti plačem, uvijek se i svugdje nađe barem nekoliko ljudi kojima smeta buka - pa i dječji plač - a iznimka nisu ni letovi avionom.

Da izbjegne nezadovoljstvo tih putnika, aviokompanija Japan Airlines na Twitteru je objavila savjet kako, ako želite, možete spriječiti rezervirati sjedalo u blizini roditelja s djecom.

- Putnicima s djecom starom od osam dana do dvije godine će se prilikom online rezervacije iznad sjedala koja odaberu pojaviti ikonica s crtežom djeteta, pa ako ne želite biti u blizini0 najmlađih, možete jednostavno odabrati neka dalja sjedala... - napisali su iz Japan Airlinesa i oduševili neke pratitelje.

Thank you, @JAL_Official_jp for warnings me about where babies plan to scream and yell during a 13 hour trip. This really ought to be mandatory across the board.



Please take note, @qatarairways: I had 3 screaming babies next to me on my JFK-DOH flight two weeks ago. pic.twitter.com/kQYQFIqqCD