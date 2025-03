Avion poletio iz Banje Luke pa se srušio u Austriji: Poginuo pilot

Mali avion, koji je u utorak poletio s aerodroma u Banjoj Luci, a čija je destinacija bila aerodrom u austrijskom Zell am Seeu, srušio se oko 13:30 sati nedaleko aerodroma, prenosi OE24. Naime, pri prisilnom slijetanju je poginuo pilot, a uzrok nesreće još nije poznat.

In Zell am See ist am Dienstag ein Kleinflugzeug in der Nähe des Flughafens in einer Wiese abgestürzt. Der Pilot, es dürfte sich um einen Deutschen handeln, hat den Absturz nicht überlebt. https://t.co/iKrpKJ7Eiv pic.twitter.com/Sci1yfodP4