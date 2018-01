Neva Tolle: Time je poručila ženama da šute i ne prijavljuju nasilnike

Autonomna ženska kuća Zagreb ocijenila je skandaloznom i neprihvatljivom izjavu ministrice za demografiju i obitelj Nade Murganić, koja je na upit o povlačenju optužbi za zlostavljanje Mare Tomašević protiv njezina supruga Alojza Tomaševića, rekla da su “trebali to riješiti i ranije unutar svojih obiteljskih odnosa”.

Povlače tužbe iz straha

– To vam je tako u braku. U tim bračnim, osobnim i obiteljskim odnosima, to je dinamika u koju ne mogu ulaziti. Žena vjerojatno ima svoje razloge - kazala je Murganić. Predsjednica udruge Neva Tolle drži kako je takvom izjavom ministrica poručila ženama, žrtvama partnerskog nasilja, da šute i ne prijavljuju nasilje, što je pogubno i loše jer dovodi do povećanog broja nasilja, ponekad i do femicida. Prema njezinim riječima, ministrica je zaboravila da nasilje protiv žena već dugo u našoj zemlji nije privatni problem žene koja živi u nasilnoj vezi.

– Taj problem nije moguće riješiti unutar obitelji, jer žena žrtva sa nasilnikom ne može pregovarati, dogovarati se niti riješiti problem, zato što nisu u ravnopravnoj poziciji. On je nasilan i ona ga se boji, a njezini pokušaji da razgovaraju završavaju novim batinama – kazala je Tolle. Komentirajući postupak Mare Tomašević, Tolle je istaknula kako iskustva zna da žene koje žive u nasilnim vezama najčešće povlače tužbe u trenucima kada je njihov osobni strah za život najintenzivniji. Ona je podržala reakciju Općinskog suda u Požegi, koji će slučaj nastaviti goniti po službenoj dužnosti.

– Danas možda ne bih ni prijavila nasilje. Ništa se ne pokreće. Prolazim kroz teške trenutke, leđa su mi okrenula čak i moja djeca i nisam više sigurna jesam li dobro postupila – kazala je prije mjesec i pol dana Mara Tomašević. U svjetlu te izjave može se promatrati i njezino (ne)očekivano povlačenje optužbi protiv župana. Naime, upravo na dan kada se mislilo kako će Tomašević podnijeti ostavku na mjestu župana, došlo je do velikog obrata. Na požeškom Općinskom sudu rekli su kako će do kraja ovog mjeseca biti poznato hoće li Optužno vijeće potvrditi DORH-ovu optužnicu, no ostaje pitanje li Mara Tomašević bila izložena pritisku.

Muka trajala godinama

Njezin potez mnoge je iznenadio, utoliko više što je nedavno potvrdila kako je podnijela službeni zahtjev za rastavu braka. Kada je odlučila prijaviti svog supruga za nasilje, kazala je kako to nije bilo prvi put da trpi te priznala kako je muka trajala godinama. Bez obzira na sve, Tomašević je jednoglasnom odlukom Visokog suda časti HDZ-a izbačen iz stranke. U HDZ-u ne planiraju povući njegovo izbacivanje i to zato jer se on oglušio o odluke predsjedništva da sam podnese ostavku na funkciju župana. Najmoćniji požeški HDZ-ovac Franjo Lucić demantirao je informaciju da ga je premijer Andrej Plenković tražio da utječe na Tomaševića.

– Nisu me zvali ni Plenković ni Šeks, to što piše po portalima su budalaštine. On će napraviti onako kako je najbolje za njega – rekao je Lucić. Nakon Predsjedništva SDP-a potpredsjednik stranke Zlatko Komadina je kazao da ministrica obitelji i socijalne skrbi Nada Murganić treba podnijeti ostavku zbog izjave o slučaju obitelji Tomašević. Komadina je također rekao da će SDP tražiti opoziv ministrice Murganić čim se za to steknu uvjeti.