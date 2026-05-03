Njemački kancelar umanjio značaj prijepora s Trumpom nakon najave povlačenja vojnika

Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da mora prihvatiti da Donald Trump ne dijeli njegove stavove kako bi mogli funkcionirati sa SAD-om unutar NATO-a, no naglasio je da nema poveznice između tog prijepora i planiranog povlačenja američkih vojnika iz Njemačke.

Merz je odbacio sugestije da je njegova kritika američkog rata s Iranom potaknula najavu Washingtona u petak da će SAD za 5000 vojnika smanjiti svoju vojnu prisutnost u Njemačkoj, svojoj najvećoj europskoj bazi, te je ponovio svoju predanost transatlantskom savezu.

Merz je ranije izjavio da se pita ima li Trump izlazni plan za Bliski istok te je rekao da se SAD "sramoti" u pregovorima s Iranom. Trump je kasnije Merza nazvao "neučinkovitim" vođom. "Moram prihvatiti da američki predsjednik ima drugačiji pogled na ta pitanja od nas. No to ne mijenja činjenicu da ostajem uvjeren da su Amerikanci važni partneri za nas", Merz je rekao javnoj televiziji ARD u intervjuu koji bi se trebao prikazati kasnije u nedjelju.

Na pitanje imaju li američki planovi za smanjenjem prisutnosti svoje vojske u Njemačkoj išta s prijeporom između dva čelnika, Merz je rekao "Nema poveznice". Trump je pozvao na smanjenu američku prisutnost u Njemačkoj još u svome prvom mandatu te je iznova pozivao Europljane da preuzmu veću odgovornost za svoju vlastitu sigurnost.

Na najavu od petka također se gleda kao na ukidanje planova pod administracijom Joea Bidena da se rasporedi bataljun s projektilima dugog dometa Tomahawk u Njemačku.

Ovo je udarac Berlinu, koji je poticao na taj korak kao na moćnu zaštitu protiv Rusije, dok ne razviju takvo vlastito oružje. Merz je rekao da Trump nikad nije bio posvećen tome planu i da nije bilo vjerojatno da bi SAD dao takve oružane sustave, dodavši: "Ako se ne varam, Amerikanci ih nemaju dovoljno ni za sebe trenutno."