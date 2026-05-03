TEŠKA NESREĆA

FOTO Lančani sudar kod Postojne paralizirao promet: 8 ozlijeđenih, intervenirala i vojska

Foto: Valter Leban/F.a.Bobo
VL
Autor
Večernji.hr
03.05.2026.
u 22:22

Zbog nesreće su se stvarale kolone na pojedinim dionicama autoceste između Logatca i Ljubljane, kao i na cestama Senožeče–Postojna te Logatec–Vrhnika u smjeru Ljubljane.

Prometna nesreća dogodila se u 17.43 sata na primorskoj autocesti između Razdrtog i Postojne, u blizini odmorišta Studenec. U lančanom sudaru sudjelovala su tri vozila slovenskih registracijskih oznaka.

U nesreći je ozlijeđeno osam osoba, od kojih su tri zadobile teške tjelesne ozljede. Ozlijeđenima su pomoć pružile ekipe hitne medicinske pomoći iz Postojne, Cerknice, Sežane i Logatca. Tri su osobe vozilima hitne pomoći prevezene u zdravstvene ustanove, dok je jedna osoba helikopterom Slovenske vojske hitno prebačena u Univerzitetski klinički centar u Ljubljani, potvrđeno je za portal 24ur.com iz Policijske uprave Kopar, piše 24ur.

U jednom od vozila nalazio se i pas, o kojemu je skrb preuzelo sklonište za male životinje, izvijestila je Uprava za zaštitu i spašavanje. Na mjesto nesreće izašli su i vatrogasci dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Postojne i Razdrtog. Osigurali su područje nesreće, pomagali medicinskim timovima u zbrinjavanju ozlijeđenih, isključili akumulatore na vozilima, sanirali izlijevanje pogonskih tekućina te osigurali prostor za slijetanje helikoptera.

Zbog policijskog očevida, dionica primorske autoceste između Razdrtog i Studenca bila je u smjeru Ljubljane zatvorena nekoliko sati. Promet je ponovno uspostavljen nešto prije 21 sat. Zbog nesreće su se stvarale kolone na pojedinim dionicama autoceste između Logatca i Ljubljane, kao i na cestama Senožeče–Postojna te Logatec–Vrhnika u smjeru Ljubljane.

Organizacija Zavod Reševalni pas ponovno je upozorila na neodgovorno ponašanje pojedinih sudionika u prometu. Uz objavljenu snimku, navodno nastalu u blizini Postojne, poručili su: „Dok traje akcija spašavanja više ozlijeđenih osoba, djeca se puštaju iz vozila s loptom?! Na autocesti?? Odrasli ostaju u vozilu, na relativno sigurnom mjestu… Vjerojatno znaju da je to zabranjeno, ali očito ne i da je iznimno opasno.”

ozljeđeni prometna nesreća Slovenija

