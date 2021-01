Auto koji je probio ogradu u Petrinji vozio je gradonačelnik Dumbović?

U Petrinji na raskrižju Trga dr. Franje Tuđmana i Ulice Ljudevita Gaja muška osoba se oglušila na upozorenja policijskih službenika te se vozilom nastavila kretati u smjeru centra grada, izvijestila je policija o incidentu koji se dogodio sinoć.

Kako javlja Dnevnik.hr riječ je o gradonačelniku Petrinje Darinku Dumboviću. Nakon pitanja je li točno da je to bio on, gradonačelnik je rekao: ''Pa gledajte.. Ne znam otkud vam ta informacija''.

Video: Dumbović za ulazak u svoj stan morao čekati vatrogasace, policija ga nije pustila

Nastavio je da on živi u centru Petrinje. ''Da, ja se vozim po gradu, u strogom centru imam kuću i preuzeo sam odgovornost da dođem do kuće u kojoj je moja žena bila sama. Ona je teško preživjela potres'', rekao je. ''Idem u centar grada, ali sigurniji sam kad idem autom. U brzini se svašta može dogoditi'', kazao je.''Možda sam napravio prekršaje, ali nisu tako strašni. Spreman sam platiti kaznu, to je ionako najmanje što mi se dogodilo u zadnjih tjedan dana'', kaže. Objašnjava da je kada ide pješice gradom više izložen jer mu cigla može pasti na glavu, a dok se vozi može mu oštetiti samo vozilo.

Podsjetimo, Dumbović je jučer pješice htio doći do supruge u centru Petrinje te je morao pričekati vatrogasce jer ga policija nije željela pustiti.