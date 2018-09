Austrija zabranjuje simbole ustaškog režima, kazna i do četiri godine zatvora

Austrijski ministar unutarnjih poslova Herbert Kickl proširit će popis zabranjenih simbola režima i skupina, a novi će zakon obuhvaćati i simbole ustaškog režima. Objavio je to austrijski list Kleine Zeitung navodeći da bi novi zakon trebao stupiti na snagu u ožujku sljedeće godine.

Bura oko Bleiburga

Korištenje nedozvoljenih simbola kažnjavat će se kaznom od 4000 eura ili kaznom zatvora od jedne do četiri godine. Austrijski zakoni sada zabranjuju samo znakovlje i simbole koji se odnose na nacionalsocijalističku prošlost Austrije, ali i one koji se odnose na Al-Qa’idu i ISIL. Nova promjena zakona velikim se dijelom usredotočila na znakovlje militantnih ili fundamentalističkih skupina poput Hamasa, Radničke kurdistanske stranke (PKK), Muslimanskog bratstva i turskih Sivih vukova. Ministar Herbert Kickl, inače član Slobodarske stranke (FPÖ), taj potez naziva “borbom protiv političkog islama”. Kad je riječ o zabrani simbola ustaškog režima, ne precizira se točno o kojim se pozdravima ili znakovlju radi, no potez nije neočekivan.

Uoči ovogodišnjeg komemoracije ubijenima na Bleiburgu u Austriji se podigla politička bura oko, kako su navodili, neprimjerenih obilježja i pozdrava koji se tamo mogu vidjeti. Već je tada iz austrijskog MUP-a rečeno da se razmišlja da se popis nedozvoljenog znakovlja proširi i na simbole ustaškog režima. Dodatni je razlog taj što je u travnju ove godine, kao presedan, u Salzburgu državni odvjetnik Marcus Neher podignuo optužnicu protiv 14 navijača hrvatskog porijekla zbog, kako je napisao, veličanja fašističke diktature ustaša. Optuženima, koji žive u Salzburgu, Beču, Njemačkoj i Švicarskoj i smatraju se pripadnicima navijačke skupine Exile Boys, predbacuje se da su u domu oca jednog od optuženih u Halleinu pored Salzburga 2015. “veličali ustašku diktaturu“ što je popraćeno i pozdravom “sličnom Hitlerovu pozdravu“.

Vještačenje pozdrava

Isto su ponovili i na ulicama Halleina. Pojedini hrvatski državljani već su bili osuđivani u Austriji zbog nacističkih pozdrava i dizanja ruke u zrak, ali bilo je i primjera vještačenja stručnjaka je li sporno dizanje ruke u zrak nacistički ili stari hrvatski pozdrav. Uglavnom su svi prošli s uvjetnom kaznom od 10 do 15 mjeseci zatvora s rokom kušnje od nekoliko godina.