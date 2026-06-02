Razbijena dva ilegalna bordela u susjedstvu: Pale dvije žene s Balkana, a najstariji svodnik ima 80 godina

Tirolska kriminalistička policija razbila je mrežu ilegalne prostitucije u Innsbrucku. Nakon višemjesečne istrage otkrivena su dva salona za masažu koja su zapravo funkcionirala kao bordeli. U akciji je pod istragom pet osoba, od kojih je najstariji osumnjičenik navršio čak 80 godina. Vlasti sumnjiče da su osumnjičenici dovodili žene iz inozemstva i na njima ostvarivali veliku zaradu. Prema priopćenju Tirolskog državnog ureda kriminalističke policije (LKA Tirol), dvije bugarske državljanke u dobi od 42 i 48 godina sumnjiče se da su vodile jedan od salona te da su organizirale dovođenje žena iz inozemstva u Innsbruck. Istragom je utvrđeno da su od seksualnih radnica uzimale značajan dio zarade.

Uz njih su pod istragom i dvojica muškaraca, 80-godišnji Austrijanac i 65-godišnji Španjolac za koje se sumnja da su bili zaduženi za regrutaciju žena u inozemstvu i njihovu organizaciju rada u ilegalnim bordelima. Drugi salon vodila je 75-godišnja Austrijanka, od koje se također sumnja da je izrabljivala žene uzimajući velik dio njihove zarade od prostitucije.

Tijekom koordinirane akcije, u kojoj su sudjelovali Tirolski LKA, gradska policija Innsbruck, Ured za imigraciju i azil te Financijska policija, provedene su pretrage više lokacija. Zaplijenjeni su predmeti koji potvrđuju sumnje na kaznena djela. Ukupno je identificirano dvanaest žena u dobi od 25 do 55 godina, podrijetlom iz Afrike, Južne Amerike i Europe. Dio njih prijavljen je zbog ilegalnog bavljenja prostitucijom, dok su neke ispitivane kao moguće žrtve podvođenja i izrabljivanja.

Protiv svih pet osumnjičenika vodi se istraga zbog sumnje na podvođenje . Jedan od dva salona za masažu već je zatvoren, dok je drugi pod pojačanim nadzorom. Istraga je još uvijek u tijeku. Ovo je samo jedna u nizu akcija tirolske policije protiv organiziranog seksualnog izrabljivanja, piše Kronen Zeitung.