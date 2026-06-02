Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 142
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VELIKA AKCIJA

Razbijena dva ilegalna bordela u susjedstvu: Pale dvije žene s Balkana, a najstariji svodnik ima 80 godina

Austrija
LISA LEUTNER/REUTERS/ILUSTRACIJA
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
02.06.2026.
u 13:54

Nakon višemjesečne istrage otkrivena su dva salona za masažu koja su zapravo funkcionirala kao bordeli. U akciji je pod istragom pet osoba, od kojih je najstariji osumnjičenik navršio čak 80 godina

Tirolska kriminalistička policija razbila je mrežu ilegalne prostitucije u Innsbrucku. Nakon višemjesečne istrage otkrivena su dva salona za masažu koja su zapravo funkcionirala kao bordeli. U akciji je pod istragom pet osoba, od kojih je najstariji osumnjičenik navršio čak 80 godina. Vlasti sumnjiče da su osumnjičenici dovodili žene iz inozemstva i na njima ostvarivali veliku zaradu. Prema priopćenju Tirolskog državnog ureda kriminalističke policije (LKA Tirol), dvije bugarske državljanke u dobi od 42 i 48 godina sumnjiče se da su vodile jedan od salona te da su organizirale dovođenje žena iz inozemstva u Innsbruck. Istragom je utvrđeno da su od seksualnih radnica uzimale značajan dio zarade.

Uz njih su pod istragom i dvojica muškaraca, 80-godišnji Austrijanac i 65-godišnji Španjolac za koje se sumnja da su bili zaduženi za regrutaciju žena u inozemstvu i njihovu organizaciju rada u ilegalnim bordelima. Drugi salon vodila je 75-godišnja Austrijanka, od koje se također sumnja da je izrabljivala žene uzimajući velik dio njihove zarade od prostitucije.

Tijekom koordinirane akcije, u kojoj su sudjelovali Tirolski LKA, gradska policija Innsbruck, Ured za imigraciju i azil te Financijska policija, provedene su pretrage više lokacija. Zaplijenjeni su predmeti koji potvrđuju sumnje na kaznena djela. Ukupno je identificirano dvanaest žena u dobi od 25 do 55 godina, podrijetlom iz Afrike, Južne Amerike i Europe. Dio njih prijavljen je zbog ilegalnog bavljenja prostitucijom, dok su neke ispitivane kao moguće žrtve podvođenja i izrabljivanja.

Protiv svih pet osumnjičenika vodi se istraga zbog sumnje na podvođenje . Jedan od dva salona za masažu već je zatvoren, dok je drugi pod pojačanim nadzorom. Istraga je još uvijek u tijeku. Ovo je samo jedna u nizu akcija tirolske policije protiv organiziranog seksualnog izrabljivanja, piše Kronen Zeitung

Svi gledaju u jarbole na Tomislavcu: Pogledajte što se dogodilo nakon što je žena čupala zastave duginih boja
Ključne riječi
Austrija prostitucija bordeli

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!