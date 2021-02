Britanski astronaut mislio da je vidio NLO, no pokazalo da su Rusi 'krivi' za to

Britanski astronaut Tim Peake (48) gostovao je u popularnoj TV emisiji 'Good morning Britain' gdje je otkrio trenutak kad je mislio da je vidio NLO, međutim ispostavilo se kako je nešto posve drugo u pitanju.

Astronaut Europske svemirske agencije ispričao je kako je u jednom trenutku tijekom svoje misije u svemiru pogledao kroz prozor i vidio nešto što nikako nije mogao sam sebi objasniti. Dozvao je svoje kolege kako bi im pokazao i kako bi zajedno shvatili što je to.

- Bilo je to pred kraj misije i već sam do tada sakupio dovoljno iskustva da znam što možete vidjeti u svemiru i što ne biste nikako trebali - objasnio je i dodao: - Vidio sam tri svjetla kako lete u formaciji i to za vrijeme dana i jedino biste to mogli vidjeti kad bi svemirskoj postaji prišla druga letjelica. Kontaktirao sam svoje kolege iz NASE i nismo nikako mogli shvatiti što je to sve do jednog trenutka kad smo konačno shvatili da je riječ o urinu ruskih astronauta koji je curio iz letjelice Progress.

Peake je nadometnuo kako se urin kristalizirao i reflektirao svjetlo: - To nije bio prvi kontakt kakvim smo se nadali

Astronaut je priznao voditeljima emisije da najčešće pitanje koje dobije i od djece i od roditelja je kako astronauti obavljaju nuždu u svemiru. Kazao je kako najjednostavniji odgovor na to pitanje je da protok zraka omogućuje da se sve dogodi kako treba, no da to nije uopće najzanimljiviji dio. Naime, urin na svemirskoj postaji se reciklira u pitku vodu u roku jednog dana, prenosi Mirror.

